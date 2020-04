516, los casos en Rafaela Locales 24 de abril de 2020 Redacción Por DENGUE

El Ministerio de Salud de la provincia informó anoche la cantidad y describió las características de los casos confirmados y sospechosos de dengue hasta la semana Epidemiológica Número 16 (SE 16), de habitual circulación y en aumento durante verano y otoño. Sobre los casos de dengue detectados, estudiados y contenidos por los equipos de salud en la provincia de Santa Fe, Epidemiología precisó que, hasta el momento, “fueron notificados 4068 casos”. Del total de notificados, se confirmaron 2532 casos, 162 casos fueron considerados probables, mientras que otros se encuentran en estudio. Respecto al último parte, existe una disminución de los casos probables, al ser reclasificados luego de investigación epidemiológica. Se confirma el fallecimiento por dengue (DEN4) de una persona de 60 años, residente en la ciudad de Rosario (murió hace 10 días aproximadamente, pero la confirmación de que murió por dengue surge de análisis post morten)

Un total de 870 casos pertenecen al departamento General Obligado (767 en Reconquista); el departamento Rosario confirmo 641 casos (correspondiendo 566 a la ciudad de Rosario); en el departamento Castellanos se confirmo 571 casos (516 corresponden a la ciudad de Rafaela -durante esta semana las temperaturas a la tarde promediaron entre 28 y 30 grados-, 29 Sunchales, 9 Frontera, 6 Josefina, 2 Susana, 2 Humberto Primo, 1 Eusebia y Carolina, 1 Presidente Roca, 1 Bauer y Sigel, 1 Lehmann, 1 Tacural, 1 Vila, 1 Zenón Pereyra). En tanto, en el departamento San Cristóbal se confirmo 132 casos (83 Villa Trinidad); el departamento La Capital confirmaron 94 casos (82 en Santa Fe); el departamento San Lorenzo 70 casos (48 en Fray Luis Beltrán); el departamento San Martín 56 casos (50 en San Jorge) y el departamento Caseros 32 casos (31 Casilda) entre los sectores de la provincia con más casos.

La mayoría de los casos confirmados, fueron considerados autóctonos (1830 casos), ya que no mostraron ningún antecedente de viaje. En ellos se identificaron los serotipos circulantes DEN 1 y DEN 4. En los casos clasificados como importados se Identificaron los serotipos DEN 4, DEN 2 y DEN 1. La directora provincial del área, Carolina Cudós, explicó que estos casos fueron informados a los efectores provinciales y municipales para realizar las acciones de control y bloqueo en la zona de residencia, lo que implica un accionar continuo en las áreas implicadas. No obstante, informó “que se continúa con acciones de control y búsqueda de personas con síndromes febriles en las zonas de residencia, así como también en otros barrios con antecedentes de dengue en años previos”.



SITUACION NACIONAL

Los casos de dengue en la Argentina en esta temporada suman ya más de 43 mil, con un total de once personas fallecidas, según se informó ayer en forma oficial. El dato fue revelado por el director de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Nación, Adrián Galo, durante el reporte diario por la evolución en el país de la pandemia del coronavirus Covid-19. El funcionario consignó que desde julio de 2019 se produjeron un total de 43.497 contagios de coronavirus en el país, con diez casos fatales, aunque esta mañana se produjo un undécimo, el de Alfredo Darouiche, ex intendente de la localidad de Aguaray, mientras que circulan en el país los serotipos 1,2 y 4. En cuanto a la situación internacional, en la Región de las Américas, entre la SE 1 y la SE 81 de 2020, se reportaron 560.086 casos de dengue.