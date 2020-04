El lunes falleció el actor Carlos Tripel Información General 24 de abril de 2020 Redacción Por El artista tenía 71 años y su estado de salud era débil. Debido a la cuarentena que rige en el país, deberá ser cremado sin que sus seres queridos lo despidan

El actor Carlos Tripel, tío del exMambrú y músico Germán Tripel, falleció este lunes por la tarde a los 71 años, según confirmaron desde la cuenta de Twitter de la Asociación Argentina de Actores.

Flor Otero, esposa de Germán contó a Teleshow que el actor “venía con un cuadro de varias enfermedades. Hipertensión, diabetes” y que estaba “medicado y débil” y que por eso decidieron internarlo en los últimos días hasta que ayer (por el lunes) el cuadro se complicó con un derrame cerebral, que ocasionó su deceso a las cinco y media de la tarde.

Dada la cuarentena total y obligatoria que rige en todo el territorio nacional desde el 20 de marzo, el actor no podrá tener su merecida despedida. “Va directo a cremación. Es muy triste. La familia ni siquiera puede juntarse para abrazarse y llorarlo juntos”, agregó con dolor la actriz.

Germán utilizó sus redes sociales para darle el último adiós a su tío. “Siempre, pero siempre conmigo”, escribió en una historia de Instagram junto con la foto del actor fallecido.

Junto con la misma foto, Flor también realizó un posteo para homenajear a su pariente político: “Tristísima noticia. Se nos fue el tío y nos dejó el arte en las venas y todas sus anécdotas en el corazón. Te vamos a extrañar”.

“Falleció el actor Carlos Tripel. Tenía 71 años. Con una amplia y destacada trayectoria teatral, desplegó su talento en salas oficiales e independientes. Estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde hace más de cuatro décadas", escribieron en las redes sociales de Actores informando la noticia.

De bajo perfil, trabajó fundamentalmente en teatro donde le puso piel a obras como Fuenteovejuna, la clásica pieza de Lope de Vega. En la obra actuó junto a María Balmayor, Ricardo Díaz Mourelle, Ana María Esterkin, Alberto Fernandez San Juan, Jorge Macchi, Pocho Mitchel, Manuel Rosón y Juan Terranova, y fue dirigido por Enrique Dacal. La misma fue una producción de la Organización Teatral Presidente Alvear correspondiente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

En cine, participó en el film Sangre (2003) de Pablo César, con Guillermo Pfening, Ivonne Fournery y Emiliano Alonso. En televisión, integró el elenco de Mi familia es un dibujo. Y también se desempeñó como actor de publicidades para conocidas marcas.

En estos últimos días, Agustín Sierra también atravesó uno de los momentos más duros de su vida durante la cuarentena: la muerte de su papá. Triste y desconsolado, el actor de Chiquititas, Floricienta, Casi Ángeles y otros éxitos acudió a Instagram para despedirse del hombre que le dio la vida con un conmovedor mensaje.

“Hoy estoy muy triste y no paro de llorar, porque sé que no te voy a ver mas para pedirte algún consejo, compartir un asado o ver a la ‘acade’ juntos. La vida sigue y no sé como ahora que no estás, pero te prometo que voy poder, que voy a ser fuerte por mí, por mamá y mis hermanos. Espero que ahora estés brindando con los abuelos y tu hermano allá arriba”, escribió.

Aunque reconoció que la vida sigue, Agustín prometió que será fuerte en este momento de mucho dolor: “Para mí no moriste, porque vas a seguir vivo en nosotros, en nuestros recuerdos y siempre te vamos a llevar en el corazón”.

Sierra no ocultó su fastidio contra el aislamiento por el coronavirus, que obligó a toda su familia a despedir a su padre en absoluta soledad. Sin embargo, sostuvo que cuando todo esto termine harán un asado y una fiesta en honor a su ser querido.