La Volpe no dirigirá más

BUENOS AIRES, 24 (NA) - El argentino Ricardo La Volpe anunció su retiro como director técnico al señalar que no quiere seguir entrenando equipos porque se le pasó la edad a la vez que dijo que no se lleva bien "con los profesionales" y señaló que elige "ser director deportivo" dentro de alguna institución. "Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Donde considero que mejor soy es adentro de la cancha: no hablo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales", aseveró.

De esta manera La Volpe, de 68 años, confirmó en diálogo con el programa mexicano Fútbol Picante que no volverá a dirigir, por lo cual su última experiencia como entrenador fue en el Toluca. de México​ donde estuvo hasta noviembre de 2019. En tanto, en el fútbol argentino será recordado por haber sido el técnico del Boca que terminó perdiendo el Torneo Apertura 2006 a manos de Estudiantes en una final, lo que le impidió al elenco de La Ribera conseguir el tricampeonato.