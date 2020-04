"Estoy muy tranquilo en Newell's" Deportes 24 de abril de 2020 Redacción Por El defensor rafaelino comentó que tiene "dos años más de contrato y espero cumplirlos". Repasó su carrera e hizo referencia al sueño de volver en el futuro a Atlético.

Entre el selecto grupo de futbolistas rafaelinos que nos representan en el fútbol principal de Argentina tenemos a Fabricio Fontanini. El marcador central es parte del plantel de Newell's Old Boys de Rosario, manteniendo una trayectoria de primera división en clubes de prestigio durante la última década. Así lo demuestran los pasos por Quilmes, Atlético Rafaela, San Lorenzo, previo a las experiencias en el exterior, en el Vicenza de Italia y el O'Higgins de Chile.

Pero hoy es tiempo de cuarentena debido a esta inédita y dolorosa Pandemia del coronavirus, que tantos problemas está ocasionando a la humanidad en todos los aspectos. Para los deportistas, y en este caso los futbolistas, el objetivo es tratar de mantenerse lo mejor posible en lo físico a la espera de que llegue el día de volver a entrenar en grupo en los clubes.

En diálogo con LA OPINION y ADN, dejó sus sensaciones:

"Estoy en Rafaela, por suerte me pude venir de Rosario antes del inicio de la cuarentena. Acompañados con mi familia, estamos bien, se me iba a complicar si estaba solo en Rosario asi que por suerte me pude venir. Ya como todos sabemos, es algo complicado en el mundo, yo por suerte estoy bien gracias a Dios, pero siempre me pongo a pensar en los que mas necesitan que la gente los acompañe y apoye, muchas personas que no pueden trabajar y no tienen ingresos, que es complicado. Esperemos que se termine pronto y salgamos adelante", reflexionó en su introducción el jugador de 30 años.



EL ENTRENAMIENTO EN CASA

"Por suerte estoy en la casa de mi mamá que tiene patio y puedo hacer algo físico. Todas las mañanas entrenamos clases on line con los profes de Newell's, bien fuerte, una hora y cuarto, y a parte de eso nos dan trabajitos para el quiera hacer por la tarde lo haga. Tengo una bici de spinning y una cinta para correr", describió en cuanto a su rutina.

Acotó que "la verdad que entreno todos los días, como para que se pase mucho mas rápido el día, sea mas corto y un poco para descargar todo esto, que uno siempre entrena al aire libre y ahora se cortó todo de repente y tenés que estar encerrado".

Reconoció que "siempre hay ansiedad para salir y para hacer cosas, pero hay que ser cuidadoso, tenemos que quedarnos en casa, sólo voy a al supermercado para comprar lo necesario para comer".



EL BALANCE DEPORTIVO

"En lo personal me fue muy bien en el primer año porque pude jugar todos los partidos. En lo colectivo no tanto, hicimos una campaña de regular para abajo, pero llegó Kudelka y tuvimos la suerte de mejorar mucho. Darío armó un lindo grupo, que siempre eso es la base de todo, así que por suerte hoy podemos estar mucho mas tranquilos con el tema del descenso, ya que estábamos últimos y complicados, y hoy Newell's juega de una manera muy buena en todas las canchas, que hacía muchos años no se veía en el club", analizó el zaguero en cuanto a su balance en la Lepra.

En un contexto más amplio, manifestó que "estoy contento porque es un club hermoso, muy grande, que tiene mucha gente, que Rosario lo vive como todos lo saben. Tengo dos años más de contrato (el Club compró el 75 por ciento de su ficha a comienzos de 2019), estoy tranquilo y espero cumplirlos. La verdad que contento por eso, hacerle goles a clubes grandes es lindo, como se dio a Independiente. Espero que se siga repitiendo porque aparte de lo personal es una ayuda para lo grupal. El último gol sirvió para que ganemos un partido muy importante en cancha de ellos, esos 3 puntos fueron claves para la zona del descenso".

En referencia a su aporte en la red, completó con "siempre hay que sumar, si el gol llega es algo muy lindo porque es el premio a que uno entrena toda la semana a full".



LOS OBJETIVOS

"Objetivos hay siempre. En lo personal uno siempre quiere jugar, pero bueno, es como todo, juegan once y si no me toca, estar preparado y apoyar desde el lugar que sea. Uno siempre apunta a jugar y esperemos que se pueda dar, actualmente hay dos centrales delante muy buenos (Cristian Lema y Santiago Gentiletti), en muy buen nivel, pero siempre que entré pude rendir como esperaba y eso me deja tranquilo. Por eso hay que seguir luchando para cuando a uno le toque siga jugando y no salga mas", expuso Fontanini en cuanto a lograr la regularidad que todo jugador pretende.

Después, completó la pregunta sobre lo grupal. "El objetivo era salvarse del descenso, estamos casi salvados con una muy buena campaña y ahora esperemos entrar a alguna copa, que sería el moño a una muy buena temporada".



ALBERTENGO, KUDELKA Y MAXI

"Con Lucas pude compartir vestuario en Atlético, y ahora me toca de vuelta cruzarme con él. Tengo una muy buena relación, es un pibe fantástico, siempre tira adelante, juegue o no juegue. Ayuda al compañero y eso es muy lindo eso. Kudelka la verdad que me sorprendió muchísimo para bien, yo jugué muy poco con él y te podría decir todo lo contrario porque es la típica en el jugador de fútbol cuando no juega. Pero, sin embargo, tengo que hablar muy bien porque lo vivo día a día, desde que llegó armó un grupo re lindo que es la base de esta campaña tan buena. A eso se suma la forma de jugar, porque Newell's antes no tenía una identidad de juego clara, y ahora vamos a cualquier cancha a buscar los partidos, jugando de la misma manera", manifestó sobre el delantero de Egusquiza y el entrenador.

Luego, evidenció casi en tono de admiración lo que disfruta estando en el plantel con Maximiliano Rodriguez. "Con Maxi la verdad que tengo una relación increíble, de amistad, compartimos muchas cosas fuera del club también. Antes para mi era un sueño, ahora es una realidad que la aprovecho muchísimo, es una persona fantástica que siempre está para ayudar al otro, está en cada detalle y lo principal es que es muy humilde, mas allá de su gran carrera, de los Mundiales y jugadores con los que estuvo en la cancha. Se sienta al lado de cualquier compañero y habla sin problemas, te da consejos, la verdad que es muy lindo tenerlo como compañero".



SAN LORENZO, ITALIA Y CHILE

"Haber jugado en una institución tan grande como San Lorenzo fue un sueño para mi, y después jamás me hubiese imaginado ganar las cosas que gané ahí, como la Copa Libertadores que nunca la había ganado, quedar en la historia de ese club la verdad que es increíble. A medida que pasan los años mas se valora esa Copa. Hace poco que estaba acá en casa encerrado, me puse a mirar las dos finales que fueron inolvidables, y se me puso la piel de gallina. Eso va a quedar por el resto de mi vida. Uno siempre sueña con volver porque es un lugar que la pasó muy bien, donde fui feliz, pero con el fútbol no sabés lo que puede pasar, hoy estoy lejos pero en el día de mañana puede ser, nunca hay que cerrar las puertas y siempre voy a tener los mejores recuerdos", recordó en cuanto a su paso por el Ciclón, con la Libertadores como logro fundamental.

Posteriormente describió los recorridos en el exterior. La del Vicenza (2016) con que "es otra forma de entrenar, jugar, de vivir, distinta a la nuestra. Lo que me quedó pendiente en mi carrera es jugar un poco mas en Europa, tenía contrato por 3 años y lo hice 6 meses, pero justo estaba en una etapa de mi carrera que quería estar cerca de Argentina y por eso decidí volverme".

Luego, se refirió al paso por Chile. "Fue muy bueno, O'Higgins es un club hermoso, con instalaciones de primer nivel mundial, y con un fútbol que ha crecido muchísimo. Uno por ahí por tele lo desprestigiaba, pero estando en el lugar es muy distinto, es una Liga que se cobra al día que en el fútbol argentino es imposible. Y está muy organizado, que tiene mucho por crecer, así que si en algún momento me dicen volver no lo dudaría".



ATLETICO RAFAELA

"Estoy pendiente, uno es hincha de chiquito, tengo conocidos que están en el club y trato de hablar con ellos cada tanto para no perder esa comunicación y saber lo que pasa en la institución. Obviamente sigo los partidos y veo los resultados, miro la tabla, es una pena el momento, pero hay que ser positivos y ojalá que en el corto plazo se pueda lograr el ascenso, o al menos recuperar el protagonismo como antes. Es algo que no se consigue de un día para el otro. Lleva tiempo, pero esperemos que se logre", mencionó ante la consulta de cómo sigue la actualidad del club donde dio sus primeros pasos.

Lógicamente, como sucede con los jugadores profesionales, siempre está la alternativa de regresar en los últimos años. Y ahora con la presencia de su tío Silvio como presidente.

En este contexto, Fabricio fue claro: "uno sueña con los últimos años de la carrera jugar en el club, pero tratando de no venir tan viejo y tan hecho mie... para rendir, para que le vaya bien al club. Todavía falta, pero mi sueño es ese."

Acotó que "lo de Silvio es muy lindo, para mi es como un papá. Tengo con él una muy buena relación, hablamos casi todos los días y como familia estamos muy contentos porque somos todos de Atlético de toda la vida y esperemos que se de lo mejor. Sabemos que tiene mucha capacidad como para sacar el club adelante, y él también sabe que nosotros estamos atrás de él para apoyarlo en todo. Ojalá se vengan unos lindos años en el club".

Finalmente, completó su frase con que "la vuelta a Atlético con él sería muy lindo para los dos y como familia. Pero ahora tengo contrato con Newell's, en el fútbol nunca se sabe, hoy se ve lejano porque tengo dos años de contrato".