Gestiones ante el Ministerio de Desarrollo de la Nación

César Forneris, presidente de la Comisión de Industrias, participó de un encuentro virtual con Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, el Gobernador Omar Perotti y Daniel Costamagna, ministro santafesino de Ciencia, Tecnología y Producción. La reunión fue organizada por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y tuvo como objetivo analizar la situación del sector productivo en el marco de la pandemia del COVID-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente.

Al inicio de la reunión, Kulfas se sinceró: "lo que sucedió con la maquinaria agrícola en su provincia era algo en lo que teníamos puesta mucha expectativa. Por eso pregunté hace unos minutos en charla con el ministro de Salud, qué había sucedido con la reapertura de algunos sectores en cuanto a contagios y sinceramente, saber que hubo nulos o muy pocos casos aislados, es una buena noticia". En ese momento fue que expresó :"esta semana, además volvió el comercio electrónico y algunos nichos de actividad se han habilitado. Vamos a avanzar también con fábricas exportadoras y protocolos que vayan gradualmente, permitiendo que la actividad se recupere".

A su vez, el ministro santafesino Daniel Costamagna agregó que “también abordamos la posibilidad de ir avanzando en otros sectores que serán habilitados con otras provincias. Pusimos como ejemplo la construcción privada y todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas domiciliarias, lo que a la vez movilizaría los oficios de albañil, electricista, gasista, plomero, entre otros”.

Por su parte, el presidente de FISFE, Víctor Sarmiento, dijo: "la provincia tiene afectadas a 3.500 empresas y 65 mil puestos de trabajo, sobre todo en la industria manufacturera. Valoramos, claro, la decisión tomada por las autoridades en materia sanitaria. A nivel provincial y nacional, estamos intensificando las gestiones. Y valoramos también ahora que el ministro Kulfas, también el gobernador y su ministro Costamagna, nos estén escuchando. Debemos manifestar la dificultad de aquellos que incluso estando en actividad no tienen adónde ubicar sus productos, por la lógica falta de consumo".

Algunos otros temas planteados durante el encuentro tuvieron que ver con la posibilidad de que las industrias electro-intensivas calificadas como "grandes usuarios" de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe paguen sólo la energía consumida y no la potencia contratada (en estos momentos resulta ilógico hacer frente a cargos fijos por consumos que prácticamente fueron nulos o muy bajos en comparación con lo contratado).

Otro planteo tuvo que ver con agotar las instancias administrativas para que se acelere la devolución de los saldos a favor de las empresas (saldo técnico de IVA, reintegros, regímenes especiales). Esto resulta clave, ya que el Estado le debe dinero a muchas empresas que necesitan financiamiento. Tampoco faltaron las quejas y reclamos al sector bancario argentino, que no ha sabido estar a las alturas de las circunstancias en el momento que las empresas más lo necesitan.

Además de Sarmiento y Forneris, participaron de la videoconferencia Guillermo Moretti, Walter Andreozzi y Carlos Garrera (que representan a la entidad en UIA), así como Mariano Ferrazini, Javier Martín, Carlos Capisano, Ariel Sahilices, Carlos Montano, Héctor Cappone y Esteban Moine, todos integrantes del Comité Ejecutivo y referentes de la producción de industrial de diferentes regiones santafesinas.