Dijo que "hay una gran inestabilidad emocional" Deportes 24 de abril de 2020 Redacción Por GUERRIERI Y EL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

PRENSA WTCR ESTEBAN GUERRIERI. El argentino es piloto oficial de Honda en el Mundial.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El piloto argentino Esteban Guerrieri, aseguró que la actualidad en España "es triste" debido a que "hay muchísimos infectados y muertos" por el coronavirus, a la vez que dijo que "hay una gran inestabilidad emocional en toda la sociedad y pocas respuestas".

En ese sentido, añadió: "Dentro de ese escenario, creo que hay una intención de ayudar a la comunidad, a medida que pasan los días se van realizando diferentes procesos. Por lo pronto, lo que indicaron es que estemos en casa, con un total confinamiento y salir sólo para hacer las compras".

"Uno se pregunta ¿Hasta cuándo se puede vivir de esta manera? Porque esto genera un golpe fuerte, no sólo en la parte de salud, sino también el impacto lateral que tiene todo esto. Hay que ver cómo se desarrolla esto mundialmente, pero hasta que no haya una vacuna, miro a largo plazo y es difícil encontrar una solución", aseveró.

En diálogo con Carburando en Casa, el piloto de Honda en el WTCR indicó luego: "Nadie sabía lo que estaba sucediendo y tampoco se conocía cómo podía desenvolverse hace un mes y medio atrás. Decidí quedarme en Barcelona porque es donde eventualmente me toca trabajar, por si me surgía la posibilidad de hacer pruebas o se reanudaba el campeonato".

"Sinceramente creía que podía ser una mejor posición estando en España. La idea era quedarme en un lugar donde ya me encontraba y estaba haciendo una pretemporada. Además, era algo caótico la opción de viajar", aseveró.

Al hablar de cuestiones deportivas, Guerrieri manifestó: "La preocupación es más general y creo que en el aspecto deportivo el panorama sigue siendo de incertidumbre. No creo que arranque nada hasta julio o agosto, si es que hay algún avance sobre el coronavirus".

"La duda es muy grande en todos los países por lo que es imposible preparar algo con los equipos. Tampoco hay mucho que decir, hay que esperar y ser pacientes. Habrá que ver si en los próximos meses hay alguna manera de rearmar un campeonato", concluyó el piloto del barrio porteño de Mataderos.