Nueva amenaza de la escuderia de Maranello Deportes 24 de abril de 2020 Redacción Por ¿FERRARI DEJARA LA FORMULA 1?

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la Fórmula 1 está planeando rebajar el límite presupuestario de las escuderías para amortiguar las pérdidas económicas, pero la casa Ferrari, de las más poderosas en el aspecto financiero, está en contra de esta medida hasta el punto de amenazar con abandonar el "gran circo".

"Es algo que no se puede lograr sin sacrificios significativos, sobre todo de recursos humanos. Si quieren reducir aún más, quizá nos colocaría en posición de buscar otras opciones donde mostrar nuestro ADN de competición", explicó al diario inglés "The Guardian" el jefe del equipo italiano, Mattia Binotto.

El Mundial de Fórmula 1, con nueve carreras suspendidas, sigue estudiando la manera de reanudar la competición una vez que la crisis sanitaria lo permita.

El acuerdo económico actual estipula un techo presupuestario de 175 millones de dólares (162 millones de euros) para 2021, pero la FIA y la Fórmula 1 se reunieron recientemente para negociar una rebaja hasta 145 millones de dólares (134 millones de euros) para el año que viene y de 130 millones de dólares (120 millones de euros) para 2022, pero hasta el momento no hay acuerdo.

"El límite de 145 millones ya es una solicitud nueva y exigente en comparación con lo que se estableció en junio pasado", explicó el dirigente del Cavallino Rampante.

La reducción ha sido rechazada por Ferrari y por Red Bull, mientras que Mercedes -actual campeón- y McLaren, con una propuesta de rebaja a 100 millones de dólares (93 millones de euros), apoyan una medida que favorece a las escuderías más modestas.

Ferrari estaría dispuesto a ceder algunos de sus automóviles y rebajar el límite presupuestario si los equipos más pequeños corren el riesgo de desaparecer.

"En la Fórmula 1 tenemos todo tipo de equipos con diferentes características. Operan en diferentes países, bajo diferentes legislaciones y con sus propias formas de trabajo. Por lo tanto, no es simple y tampoco directo hacer cambios estructurales, simplemente recortando costos de manera lineal", dijo Binotto.

Pese a la pandemia y a la paralización de la actividad, Ferrari ha sido una de las empresas que no ha prescindido de ninguno de sus trabajadores.