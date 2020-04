Salvataje para obras sociales sindicales Nacionales 24 de abril de 2020 Redacción Por Ante "caída importante" de ingresos que sufren las obras sociales de los sindicatos, el Gobierno destinaría más de 4.000 millones en un plan asistencial.

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El Gobierno está terminando de definir los detalles de un decreto para dar un "salvataje" para que las obras sociales sindicales puedan hacer frente a la "caída importante" que tuvieron en la recaudación luego de que en los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri se retuvieran gran parte de los fondos que se debían girar para esas prestadoras de salud.

Así lo adelantó el secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, quien el martes y miércoles pasados participó de reuniones con distintos ministros del Gobierno, junto a otros representantes de la CGT y de los empresarios de la UIA.

"Están elaborando un decreto para tratar de mitigar la situación, mientras dure la pandemia, con el pago en tiempo y forma a los servicios prestadores privados de un aporte extraordinario de cesión que sería abonado los meses de mayo, junio y julio", comentó el dirigente, quien dentro de la CGT es el especialista en materia de obras sociales sindicales.

El histórico referente de la CGT señaló que la confirmación les llegó el pasado miércoles durante una reunión de la central obrera con el ministro de Salud, Ginés González García.

"En la reunión con el Presidente (Alberto Fernández) habíamos planteado la necesidad de llevar un salvataje al sistema de la seguridad social dada la caída salarial que se dio en muchas actividades, principalmente la industria, y que compromete al sistema prestacional de las obras sociales", recordó.

Lingeri advirtió que "en abril, mayo y junio va a haber una caída importante" en los ingresos de las obras sociales y remarcó que "con los recursos y la cuota que se le gira a la Superintendencia (de Servicios de Salud) no alcanza para cubrir el déficit prestacional".

Ante esa situación, el Gobierno "va a pagar a las obras sociales la caída por cada una de las actividades", afirmó el líder de Obras Sanitarias, quien definió a la medida como "un paso importante" en diálogo con El Destape Radio.

Como parte de ese "salvataje", Lingeri precisó que "la semana próxima se haría un desembolso de 4.100 millones de pesos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud" y señaló que con el decreto se harán transferencias de fondos en mayo, junio y julio.

"Este no es un problema que surge de la pandemia: muchas veces las obras sociales han tenido que echar mano a recursos sindicales para cubrir el desfasaje. Hay que discutir un nuevo modelo en el sistema de obras sociales de salud que lo haga eficiente y podamos contar con los recursos", aclaró.

Por otro lado, Lingeri consideró que "no es momento" de discutir paritarias "ante la crisis económica que se está viviendo", a la vez que señaló que se está intentando llegar a "un equilibrio que no perjudique al trabajo ni al sector empresario" en lo que respecta al pago de sueldo en aquellos sectores afectados por la cuarentena.

"Bregamos por el tema salarial y de paritarias, pero hoy no es el momento porque no podemos discutir paritarias ante la crisis económica que se está viviendo", sostuvo el dirigente gremial.

Al respecto, dijo que "algunas empresas están trabajando para acordar algún mecanismo de reajuste salarial", pero planteó que la discusión es cómo se llegará "a un equilibrio en cada una de las actividades".