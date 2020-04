Un preso fue asesinado a puñaladas en una pelea Policiales 24 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En la Unidad 23 de la provincia de Buenos Aires, internos con facas se pelearon en el sector de máxima seguridad, y se contabilizó un muerto, presos que resultaron con heridas leves y personal penitenciario que sufrió lesiones.



LO SUCEDIDO

Un preso fue asesinado a puñaladas durante una pelea entre dos grupos de reclusos alojados en el sector de máxima seguridad de la Unidad 23 de Florencio Varela, informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los investigadores intentaban determinar, si el enfrentamiento se generó cuando uno de los grupos quiso plegarse a las protestas que se llevan a cabo en reclamo de prisiones domiciliarias y medidas de prevención frente a la pandemia de coronavirus, dijeron fuentes vinculadas a la pesquisa.

"Como consecuencia de una pelea entre dos grupos de internos en una de las cárceles de Florencio Varela, uno de los detenidos resultó fallecido producto de una herida punzante", se indicó oficialmente en un comunicado.

Según el reporte "el hecho ocurrió en la Unidad 23. cuando por razones que se investigan internos con armas caseras (facas) se pelearon en el sector de máxima seguridad".

Fuentes penitenciarias indicaron a Télam, que se cree que la pelea se inició entre internos que se querían plegar a la huelga de hambre iniciada en otros penales bonaerenses en reclamo de beneficios ante la pandemia del coronavirus, y los que no estaban de acuerdo.



ADEMAS DEL MUERTO

"Además de la persona fallecida hay internos con heridas leves y también personal penitenciario que ha sufrido diversas lesiones”, agregó el comunicado.

El SPB señaló que "de inmediato, personal penitenciario ingresó para frenar la reyerta ante la absoluta imposibilidad de entablar un diálogo", y que finalmente "se ha podido restablecer el control", con intervención de autoridades de la Unidad Funcional de Instrucción 9 de Quilmes.



DIFUSION POR VIDEOS

Los disturbios en la Unidad 23 se difundieron a partir de una decena de videos subidos a distintas redes sociales, que fueron grabados por los propios presos que tienen celular o familiares de ellos.

En esas grabaciones se escucharon disparos y se vieron algunos disturbios sobre los techos y el interior de los pabellones, algunos presos heridos de bala de goma y el desplazamiento de los penitenciarios.



LOS RECLAMOS

"Queremos reclamar nuestros derechos. ¡Nos estamos muriendo acá adentro y la Justicia y la Ley no hace nada!”, exclamó uno de los internos en un video.

"Pedimos las cosas pacíficamente y nos están recagando a tiros arriba de los techos", se escuchó a otro de los presos.

"Acá nos tienen reprimidos, están lastimando a toda la población, haciendo abuso de autoridad, dándonos tiros, no nos quieren dar de comer, se roban todo de la cocina. ¡Queremos beneficios!", dijo otro interno en otro video.