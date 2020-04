Fernández anuncia extensión de la cuarentena focalizada Nacionales 24 de abril de 2020 Redacción Por REGIRA HASTA EL 10 DE MAYO

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El presidente Alberto Fernández anunciará hoy por la noche, desde la Residencia de Olivos, la extensión de la cuarentena "focalizada" hasta el próximo 10 de mayo inclusive, mientras se analiza "exceptuar nuevas actividades regionales". Así lo anticiparon a NA fuentes cercanas al jefe de Estado, que precisaron que el Presidente "sigue escuchando los pedidos de todos los gobernadores, por lo que se podrían exceptuar nuevas actividades regionales".

"El anuncio seguro va a ser mañana (por hoy) a la noche. Alberto (Fernández) va a hablarle a los argentinos y les va a comunicar que lo mejor es extender la cuarentena hasta el 10 de mayo", enfatizaron. Además, afirmaron que el Presidente "va a ser muy duro" con el control del cumplimiento del aislamiento social, ya que "no va a poner en riesgo lo que se consiguió hasta ahora, que es uno de los poquitos éxitos que hay en el mundo".

"No va a regalar el esfuerzo económico y social que se hizo con la cuarentena. Se va a abrir por territorio, por lo cual la responsabilidad sanitaria es compartida", señalaron allegados al mandatario a Noticias Argentinas.

En este momento de la cuarentena, el Ejecutivo habla de "un posible escenario de contagios por focos, pero no a un ritmo que pueda generar una explosión del sistema de salud". "Van a aparecer muchos focos de infección, pero se pueden contener. Estos focos van a aumentar el número de casos pero el verdadero problema es el conglomerado", resaltaron.

Antes del anuncio, Fernández volverá a comunicarse hoy desde las 16:00, por teleconferencia, con los gobernadores de todas las provincias. El jefe de Estado mantuvo un fluido diálogo con los gobernadores durante toda la semana, a raíz de la decisión que adoptó el Gobierno de habilitar nuevas excepciones a actividades durante el aislamiento social, como la obra pública y los servicios profesionales de contadores y abogados, que empezarán a trabajar a partir del próximo lunes en algunos distritos.

El Gobierno considera que "todavía no es irreversible el aplanamiento de la curva de contagios", y que "hay un posibilidad de que el pico de casos sea leve en junio si se sigue haciendo las cosas bien, como hasta el momento".

Según pronostican en el entorno del Presidente, que el número de casos "sea menor de lo esperado" durante el pico de la pandemia "depende de lo que se haga la semana que viene", por lo que es "crucial qué tipo de apertura vamos a hacer".

"Hay una apertura real y otra que es ficticia. Una apertura real es aquella que movilice a algún sector de la economía, no que la gente salga a correr", ejemplificaron a NA.

Al estar "en un periodo previo al pico", los dirigentes más cercanos al Presidente afirmaron que está "obsesionado con la curva y con los modelos estadísticos matemáticos que le permitan visualizar semana a semana cómo va a estar la situación".

Por último, aseguraron que las aperturas serán "en el interior del país, porque el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se va a preservar". "El AMBA se va a preservar porque Capital es el gran problema. El virus llegó acá, nuestros casos cero estuvieron acá, acá es donde el virus circula más", agregaron, pese a que actualmente es en el conurbano bonaerense donde se concentra el mayor número de infectados.

Según trascendió, la flexibilización de la cuarentena tendrá a profesionales liberales exceptuados en las provincias de Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y Jujuy. Asimismo, incluirá a trabajadores de la obra privada en San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Neuqén, Salta, La Pampa y Jujuy.



REUNION CON EL

COMITE DE EXPERTOS

Mientras prepara el anuncio de la extensión de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión con el comité de expertos médicos y científicos que lo asesora en el marco de la pandemia de coronavirus. En el encuentro, el jefe de Estado escuchó de parte de los asesores oficiales los últimos índices y variaciones del coronavirus en el país, y luego se hizo un análisis de los pasos a seguir para continuar con una curva achatada.

Antes de la reunión, Eduardo López, el jefe del departamento de medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aseguró que cuando llegue el pico de contagios el sistema de salud podría no colapsar. "Va a haber un pico, pero me da la sensación de que no va a saturar el sistema de salud. Soy cautamente optimista. Creo que va a haber un pico, pero no va a ser de los modelos que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos, Italia, España o inclusive Francia. Será un pico más moderado", expresó el especialista.

En declaraciones a radio Mitre, López subrayó: "La cuarentena va a prolongarse, debe prolongarse. Las cuarentenas largas, que estuvieron alrededor de ocho semanas, son las que mejor han respondido y pueden flexibilizarse con mayor tranquilidad. Por eso se plantea la flexibilización por provincia y tal vez por municipio; no en el conurbano bonaerense o en Capital Federal, pero sí en el interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos o Córdoba".