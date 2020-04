Mi infancia en Neuquén, el nacimiento del arte y la militancia*

Soy nacida en Neuquén, pero de familia porteña. Mis padres se fueron a vivir a Neuquén cuando volvió la democracia al país, buscando un nuevo aire. Ellos se conocieron en el taller de teatro de Eliseo Rey, un espacio que fue de resistencia en la dictadura militar. Mi casa siempre fue libertad, pintar, recortar, contacto con la naturaleza, mi mamá es titiritera, daba talleres para chicos en casa. Tenía un grupo que se llamaba “La Yapa”, con otras dos cuentacuentos, un grupo de humor, con fuerte contenido de crítica social. Varias veces me incorporó siendo una niña a actuar con ella en las obras de teatro callejero en Neuquén. Mi papá trabajaba como partero al comienzo y terminó siendo psiquiatra, siempre en el hospital público. Toda su vida hizo música, tocaba jazz con el piano en un bar (El quitapenas) y yo iba mucho con él. Desde chiquita fui a murga, música, danza clásica empecé a los nueve. Un día me encerré en mi cuarto a escuchar discos y elegí “timbres” que me habían gustado. Fuimos a la escuela de música y preguntamos por oboe, cello, clarinete. Patricia Calafate era la maestra de oboe, me lo mostro ¡y me encantó! Un dato importante, es que elegí el instrumento libremente, sin asociarlo a un tipo de música, quería tocar lo que se escuchaba en casa, música de Brasil, jazz, tango. También hacía danza clásica, y contemporánea con Mariana Sirote, la directora de la Escuela de Danza de Neuquén, que influyó mucho en mis búsquedas artísticas.

Durante el secundario, la militancia política pasó a un primer plano. Milité en el centro de estudiantes de mi escuela, y a su vez en la CUES (estudiantes de Neuquén). Una vez, recibí una amenaza. En ese momento mis padres se asustaron y me pidieron que baje un poco la intensidad de militancia. En esa época se impidió que apliquen una ley que era parte de la Ley Federal de Educación en Neuquén, se consiguieron muchas cosas para la escuela pública, libros, mejoras en la infraestructura. Tenía unos maestros bárbaros, entre ellos una de química que me estimuló a presentarme para las pruebas del Instituto Balseiro. Hice una monografía sobre los descubrimientos científicos como un hecho artístico. Le fue bastante bien a la idea. Finalmente, en cuarto año del secundario mi vida giró otra vez para el arte. Hice el ingreso a la escuela de danza, que era un terciario. Me permitieron entrar con un año de menos, y entregar el título secundario después. Debía cursar todos los días durante la mañana. En ese momento hacía todo un turno en la escuela de música (¡y a la noche si podía me iba a Vivencias Tangueras, siempre me atrajo este baile de abrazos!). Entonces, decidí rendir el quinto año del secundario libre. Fue un año maravilloso. Cuando recibí el diploma del secundario, los maestros decidieron hacerme un regalo de reconocimiento por los años de militancia en el centro de estudiantes. Ese gesto fue muy significativo para mí.

Buenos Aires: La orquesta sinfónica, la escuela de danza contemporánea, el conservatorio de música

A los 19, me mudé a Buenos Aires. Entré en la Escuela de danza de Oscar Araiz, y en el Conservatorio Manuel de Falla. Entré a la Orquesta Libertador San Martín dirigida por Mario Benzecry, y empezó una etapa de orquesta muy hermosa. Buenos Aires es increíble, muchos espacios de arte, de gente apasionada de ahí, o que como yo venían del interior del país. Me moví mucho en espacios alternativos. Hice talleres con Cristina Turdo de contact, de danza aérea, estudié música con Aníbal Zorrilla.

Un día estaba en un pasillo del Conservatorio Manuel de Falla -a falta de salas libres para estudiar- me puse a tocar Balderrama con el oboe. En ese momento apareció Juan Falú. Me saludó, y me dijo si sabía de la existencia de la carrera de Tango y folklore.

Me dijo, ¡vení! me llevo a una sala donde estaban Willy González y Marcelo Chiodi enseñando a los vientistas. Dijo: -ella es Ailen- y me dejo ahí. El año siguiente rendí el ingreso a esa carrera, y ahí volvieron deseos de mi infancia. Quería improvisar, tocar música popular, componer. Me encantaba la música argentina. En esta etapa empecé a recibir algunas presiones, porque también bailaba. Y algunos profesores me decían que no podía combinar las artes. Cuando yo sentía que para mi vida estaba bien. El año siguiente entré a algunas orquesta clásicas donde me pagaban (Facultad de Medicina, Ensamble XXI). Vivía en casa de mi familia en Buenos Aires. Gané una beca para pagarme el tercer año en la escuela de danza de Araiz, la del Instituto Nacional del Teatro (pero no la usé al final porque me la dieron un poco tarde). Siempre sentí que la formación clásica, era buena para la técnica, pero no era mi finalidad. Tanto en la danza como en la música, y que además quería juntarlas. Tenía referentes del mundo que lo hacían, por ejemplo la brasileña Deborah Colker.

Río de Janeiro: Puedo elegir para qué toco y para qué bailo

Un verano, viajé al Festival FEMUSC en Brasil, allí conocí a Luis Justi. El solista del quinteto Villa Lobos de Río de Janeiro. El me escuchó tocar, y me dijo: ¿vos bailas? ¿o actúas? ¡entonces tenés que usarlo para decir cosas! En ese momento, decidí ir a vivir a Río. El me mostró que el oboe se podía desarrollar en distintos ámbitos (no solo en la orquesta). Fue un padre brasileño, con el cual compartí muchos momentos, desde estudiar arias de Bach hasta ayudarlo a acomodar su enorme biblioteca del oboe latinoamericano. En un viaje a Buenos Aires, me robaron el oboe en Retiro. Y a las semanas él me avisó que ya me había conseguido otro. Justi fue a hablar con la directora del Conservatorio Brasileiro de Música y le dijo que él no quería cobrar por mis clases, y si podían becarme (no soy la única que hablará de él como un gran maestro y persona). La directora del conservatorio era Cecilia Fernández Conde, una persona muy importante para la educación musical de Brasil y Latinoamérica, resultó ser íntima amiga de Violeta Gainza. Quería diversidad cultural en su institución, me dio una beca del ciento por ciento. Más adelante también me becaron para hacer composición con Armando Lobo (compositor de Pernambuco). Brasil me dio otros años maravillosos, en los cuales continué bailando en la escuela de Deborah Colker. En la misma, hice una coreografía sobre un cuento de Guimaraes Rosa, para tres bailarinas y mi oboe.

El Convento Carioca

El período de Río, viví en un convento en Santa Teresa. Para reírse sí. Siendo una completa atea. Pero ahí sucedió algo fantástico. Las nenas del orfanato que me escuchaban siempre estudiar, comenzaron a venir a bailar a la sala cuando yo tocaba. Cuando las monjas directivas vieron eso, me pidieron si podía darles clases de música y danza, a cambio de mi cuarto y comida. Y así creé ese taller, de interdisciplina. Para ellas era su momento sagrado, eran nenas que habían sufrido mucho. Un año y medio después, el orfanato cerró, todo cambió en el Convento. Vinieron autoridades que no consideraban el arte importante, ni a las nenas, querían alquilar los cuartos y sacar fondos. Me fui y viví en el estudio de grabación de jazz y bossa nova de un amigo un tiempo. Venía el mundial, y todo estaba carísimo en Río. Se accidentó Cecilia, la directora del conservatorio, y me sacaron la beca. La estadía Brasil estaba cumpliendo su ciclo en mi vida. Años después (2018) formaría parte de “Saraivada” un quinteto de música de Choro brasileño en Buenos Aires (flauta, cavaquinho, guitarra, oboe y pandeiro).

En un momento puente, estuve unos meses estudiando en Israel. Rendí para entrar a la Universidad de Música de Jerusalem, con un maestro espectacular. Tenía la facilidad de recibir ayudas por mi ascendencia judía. Podía hacer aliyah. Pero no me imaginé viviendo ahí finalmente, es un lugar con muchas cargas religiosas, y solo podía hacer música clásica. Bailaba mucho tango en ese momento, pero quería estudiarlo mejor.

Estaba llegando un momento más maduro, sentí que era hora de hacer cosas que me representen mejor. Volví a Buenos Aires. Entré nuevamente en la Orquesta de Benzecry. Toqué unos meses, y renuncié... quería dar el giro. Volqué toda mi energía de la danza hacia el tango danza y tocar música popular.

Etapa de tango

En Buenos Aires, estudié mucho tango danza, en Canning con Gabriel Angio, Natalia Games, con Corina de la Rosa, con Lorena Ermocida. Con Filipi Nobre, un brasileño que me mandó a hacer artes marciales, para entender mejor el centro del tango. Terminé dando clases con Javier Maldonado, quien me enseñó mucho, entrenábamos diariamente. Y entré a trabajar con Unitango en la Confitería Ideal, me sumergí por completo a entender ese mundo. Era organizadora de milongas, daba clases de tango. Esa etapa me acercó a la gente de otros ámbitos. Volví a tocar el piano, compuse una zamba, la tonada A orillas del Limay. Me encontré con maestros como Hernán Possetti, Pablo Fraguela, Candelaria Quiniones. Entré a la UNSAM de música argentina. Un espacio espectacular, para tocar, para crear, es un viaje a la música y la poesía del país. De la mano de Andrés Pilar, Paulina Fain, Ramiro Gallo, Falú, Marcelo Chiodi, Lisandro Baum. Y no solo los maestros, también les compañeros, súper formados, con ideas, con compromiso político. Una experiencia inolvidable. Estuve tres años intensos con tango danza, y música argentina.

Hace dos años, hicimos un proyecto con mi pareja Nahuel Costantini, pianista compañero de la UNSAM, y nos dieron una beca ERASMUS para ir a Italia.

*El texto pertenece a la entrevista realizada por Raúl Vigini a Ailen Kutnowski