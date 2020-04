En busca de… Ailen Kutnowski, música, bailarina y docente

LP - Y un día llegaste con tu equipaje a París.

A.K. - Otra ciudad maravillosa en la cual llevamos dos años. Encontré mucho trabajo. Con clases de tango, en un café de Montevideo, en una escuela de danzas. También en conjunto Isabel Hojman, la coordinadora de los cursos de “español argentino” de la Casa de Argentina de la Ciudad Universitaria, hacemos actividades de “tango en español”. Doy clases de ensamble instrumental y músicas actuales con el piano en una Escuela de música en ARTS et Metiers -la Maison des Sons- y estoy estudiando improvisación con Jean Luc Fillón. Un referente de toda mi vida, un músico que tomó el oboe, el corno inglés, el contrabajo y se puso a tocar jazz. Música de Brasil, música de Africa. Lo que él hace es único en el mundo, y además es un maestro espectacular, que también apoya mi amor por la danza y la música Argentina. Con mi compañero Nahuel Costantini llevamos adelante el dúo “Entre corchos y corcheas”, nos gusta mucho tocar música latinoamericana, especialmente Argentina. Estos días estamos adaptando un chamamé de Rudi y Nini flores para oboe y piano. Petit à petit también estoy haciendo una investigación “La musique ausein de la musique”, el interrogante motor es ¿qué bailan los bailarines? ¿Crean otra música con sus cuerpos dentro del tango que se escucha? que a veces solo deja gestos. La primera parte ya la presenté en la Casa Argentina, con Florencia Argento, que trajo su trabajo audiovisual “Ultima Tanda” sobre los milongueros de la época de oro que siguen bailando en la pistas hoy día. Juntamos los dos trabajos, e invitamos a Sebastián Tarando al bandoneón y Nahuel Costantini al piano, para que interpreten en vivo algunos tangos.

LP - ¿Qué análisis hacés a la distancia de tu experiencia?

A.K. - Bueno, no todas las elecciones que hice fueron fáciles, muchas veces me despojé de todo al mudarme. Pero siendo consciente de que eran momentos de exploración y en algún momento me quedaría a construir en un lugar. Soy mujer, y he debido luchar en todos los espacios de arte del mundo por mis ideas. Estudié mucho, y sigo estudiando. En el sistema y fuera de él. Para hacer dos carreras en paralelo ¡tenés que ponerte en cuarentena total! Por eso dar clases me humaniza, tomar mates con amigos, con mi familia, aunque sea por skype es lo mejor.

LP - ¿Qué esperás de lo que vendrá en lo que a tu proyecto se refiere?

A.K. - Me apasiona la enseñanza, me gusta conectarme con las personas que se acercan y sus mundos, intento tomar lo mejor de mis maestras y maestros. Para mí la experiencia de dar una clase grupal de tango, o una grupal de ensamble musical es la misma. El elemento que las une es conectarse con el arte, con alegría. Recién llega el momento en que comienzo a producir cosas propias, se tienen que alinear muchas cosas para eso, las ideas poéticas, la técnica, tener tiempo... Ibamos a participar del Festival de teatro en Egipto con un grupo de Argentina, con teatro de sombras y títeres, creando la música. Y se suspendió por el coronavirus. Tengo el deseo trunco de terminar la UNSAM de música Argentina, ¡me faltó poco! Y de volver a Neuquén, a Buenos Aires a compartir las cosas que aprendí por el mundo.

LP - Estudiar oboe. ¿Significó un acierto analizándolo hoy a la distancia?

A.K. - En cuanto al oboe, es un instrumento muy particular, muy expresivo. Cuando me alejé de él, sentí que perdía parte de mi voz y volví corriendo a buscarlo. Los oboístas pasamos mucho tiempo construyendo las cañas con las cuales vamos a tocar, creando nuestro sonido. Este es un trabajo manual muy delicado, milimétrico, cansador y maravilloso al mismo tiempo. A la vez este instrumento es el responsable de mis tantos viajes por el mundo.

Algunos datos de Ailen Kutnowski

Nací en Neuquén capital el 27 de enero 1989.

Actualmente vivo en Les Lilas, casi Paris.

Profesión:

-Soy maestra de ensamble y piano en una Escuela de música en París.

-Soy maestra de tango en una escuela de danzas y artes marciales en París que se llama KAJYN (y en espacios alternativos como cafés).

-Toco el oboe y el corno inglés en dúo con Nahuel Costantini, “entre corchos y corcheas”.

-Ocasionalmente trabajo en orquesta sinfónica, este año fui de gira con la “Orquesta Franco Latinoamericana” por el norte de Francia.

Estudios institucionales:

Escuela de Experimental de danza contemporánea de Neuquén

Escuela de Música de Neuquén

Conservatorio Manuel de Falla, título tecnicatura en Oboe

Escuela de danza ARTE XXI, dirigida por Oscar Araiz

Conservatório Brasileiro de música de Río de Janeiro, hasta tercer año de la Licenciatura en oboe

Escuela de danza de Deborah Colker (música y bailarina)

UNSAM Licenciatura en música Argentina

París:

-Hago la carrera “Músicas Improvisadas y jazz”, con Jean Luc Fillón en el Conservatorio de Mantes la Jolie.

por Raúl Vigini

