Diputados sesiona en la UNL y el Senado, por videoconferencia Locales 23 de abril de 2020 Redacción Por JORNADA HISTORICA PARA LA LEGISLATURA

El gobernador, Omar Perotti deberá encabezar el próximo 1 de mayo el acto de apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Provincia, aunque todavía no está claro ni el lugar ni el horario de la convocatoria en función de los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus que exige distancia social y prohíbe aglomeraciones.

Mientras tanto, las cámaras legislativas llevarán a cabo hoy en Santa Fe sus respectivas sesiones preparatorias generando, en ambos casos, dos situaciones históricas. Por el lado de la Cámara Alta, las autoridades se darán cita en el recinto con la vicegobernador, Alejandra Rodenas, a la cabeza ya que presidirá la sesión mientras que el resto de los legisladores, entre ellos Alcides Calvo, trabajará desde su casa. En tanto, la Cámara de Diputados que integran 50 legisladores optó por dejar su sede y trasladarse al Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.

La Cámara Alta realizará esta tarde a partir de las 15:00 la Sesión Extraordinaria número 6 y luego la Sesión Preparatoria con miras al próximo período ordinario, que comenzará el 1 de mayo venidero. Para poder llevar a cabo este hecho inédito en lo que a sesiones legislativas respecta, en la última sesión (Extraordinaria N° 5 del Período N°137) fue aprobado un proyecto de Resolución que modifica el artículo 34 del reglamento interno de la Cámara de Senadores, con el fin de permitir que “en casos muy extraordinarios o de fuerza mayor”, se pueda sesionar de manera no presencial mediante la utilización de plataformas informáticas.

Este jueves será uno de esos casos “muy extraordinarios o de fuerza mayor”. Es que con el objetivo de evitar la aglomeración de personas, en el marco de las acciones preventivas contra la propagación del Covid-19 (coronavirus), los senadores y senadora participarán de ambos encuentros de manera “virtual”, por medio de videoconferencia, en un hecho inédito para el Senado provincial. En tanto, en el recinto sólo estarán presentes la vicegobernadora Alejandra Rodenas, quien presidirá las sesiones, el secretario parlamentario, Rafael Gutiérrez y el subsecretario, Diego Maciel.

En la Sesión Preparatoria en la que se designarán las autoridades para el próximo período ordinario, también estarán presentes los senadores Rubén Pirola y Germán Giacomino, que prestarán juramento como Presidente Provisional y Vicepresidente 1° Provisional respectivamente. En tanto, la senadora Cristina Berra será propuesta como Vicepresidente 2° Provisional por videoconferencia.

Asimismo, tal como ocurrió en la última ocasión, únicamente estará afectado el personal mínimo indispensable, sin la presencia de trabajadores de prensa. Vale señalar que, como es habitual, las sesiones serán transmitidas en vivo y podrán seguirse a través de la página web del Senado ingresando a https://www.senadosantafe.gob.ar/sesion-vivo.



DIPUTADOS, FUERA

DEL RECINTO

Por su parte, la Cámara de Diputados de Santa Fe sesionará este jueves en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), con motivo de funcionar respetando los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de la Nación y la Provincia, en el marco de la pandemia producida por el Covid 19. En la oportunidad, se realizará la sesión preparatoria para la elección de autoridades del cuerpo y luego habrá una nueva sesión extraordinaria, donde se podría habilitar un cambio de reglamento para sesionar de manera virtual en el futuro.

“Por varias razones, va a ser una sesión muy importante, que va a quedar en la historia de la Legislatura de Santa Fe”, señaló el presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, quien será reelecto. Es que según explicó, “es un hecho inédito desarrollar una sesión preparatoria y de estas características fuera del recinto habitual de la Legislatura. Y tendrá lugar en el Paraninfo UNL, un espacio con una carga simbólica muy importante por tratarse del ámbito donde se han desarrollado encuentros y asambleas históricas, especialmente, la última reunión de la Asamblea Constituyente convocada para la reforma de 1994”.

La jornada legislativa fue convocada para las 14, en el edificio ubicado en Bv. Pellegrini 2750, de la ciudad de Santa Fe. A fin de disminuir los riesgos ante esta pandemia, la sesión se desarrollará cumpliendo con todas las medidas de seguridad y con personal reducido. En tanto, está previsto que aquellos legisladores que no puedan asistir por ser grupo de riesgo, puedan participar mediante sistema de videoconferencia.

“Para todos los que somos parte de la Cámara de Diputados en esta etapa, más allá de la pandemia y de la situación compleja y difícil que nos toca atravesar y que es el motivo por el cual nos estamos trasladando para sesionar, no deja de ser un hecho histórico”, concluyó Lifschitz.