"Los centros de aislamiento ya están equipados y en condiciones para ser puestos en marcha" Locales 23 de abril de 2020 Redacción Por Así lo afirmó la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe en la recorrida que encabezó para mostrar el equipamiento instalado en dos clubes de la ciudad. También se explicó cómo funcionarán y los protocolos que se utilizarán en los mismos.

FOTO PRENSA MUNICIPAL PRESENTACION. Calvo, Villafañe, Vitaloni, Senn, Vimo y Racca en las instalaciones del club 9 de Julio.

La Municipalidad de Rafaela junto a autoridades de la Región de Salud presentaron formalmente ayer los centros de aislamiento instalados en los clubes 9 de Julio y Atlético, que disponen de 150 camas cada uno para alojar a pacientes con Covid-19 positivos menores de 60 años, sin comorbilidades y que cursen un estado leve o asintomático. Fue a través de una recorrida efectuada ayer por la mañana en la que participaron el senador provincial Alcides Calvo; el coordinador Epidemiológico de la Región Salud 2 de la Provincia, doctor Roberto Vitaloni; la coordinadora Regional de Salud, Eter Senn, la concejal Brenda Vimo, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el subsecretario de Salud, doctor Martín Racca.

"Estos centros de aislamiento están prácticamente equipados, no está faltando nada, el personal ya ha sido convocado para cuando lo necesitemos y haya pacientes que lo requieran, Dios quiera que no haya nadie que necesite venir", afirmó Villafañe en diálogo con la prensa. El tercer club que cedió instalaciones es Ben Hur, que aportó la sede de calle Saavedra en la que se están instalando otras 80 camas, por lo que en total la ciudad contará alojamiento para 380 personas en esta primera instancia.

Villafañe precisó acerca del centro instalado en el club 9 de Julio, que ya está en condiciones de ponerse en marcha, con 150 camas, con un salón de usos múltiples donde las personas van a poder desayunar, almorzar, merendar y cenar. También están contempladas las actividades recreativa y además hay destinado un sector que es el de enfermería. Allí subrayó la secretaria que “van a trabajar los psicólogos diariamente y los trabajadores sociales para aquellos pacientes que, recordemos van a estar 14 días separados de su vínculo, y es muy importante el apoyo y la contención que le tenemos que brindar a la persona que tenga que estar aquí por fuerza mayor, para cuidar al resto de su familia”.

Cabe aclarar que estos lugares serán ocupados por aquellas personas que estén infectadas por COVID-19, estén en buen estado de salud y no cuenten con las condiciones adecuadas en sus viviendas para cumplir con el aislamiento. “Aquí está contemplada no sólo la atención de salud en lo que respecta al virus sino la contención psicológica y es fundamental que se tenga en cuenta que quienes potencialmente podrían venir a estos centros, son personas menores de 60 años que tengan síntomas leves, positivos de coronavirus. Nosotros lo que brindamos es este servicio para que por esos 14 días ese ciudadano esté cuidado”, indicó Villafañe.

Cada uno de estos lugares cuenta con un salón de usos múltiples para que las personas puedan tener las cuatro comidas diarias (a través de un sistema de viandas) y hacer actividades recreativas previstas por personal de Cultura y Deporte. También hay un sector destinado a enfermería y otro donde se desarrollarán los equipos de psicólogos y trabajadores sociales. “Recordemos que aquí, las personas van a estar 14 días separadas de sus vínculos, así que es muy importante el apoyo y la contención que le tenemos que brindar”, indicó Villafañe.

Respecto a los recursos económicos para llevar adelante los centros de aislamiento, Villafañe destacó que “esto se genera a través de una partida del gobierno provincial y también con aportes municipales”. Es importante destacar que también se concretaron aportes de particulares y empresas que hicieron llegar sus donaciones para que hoy, los centros de aislamiento estén acondicionados y listos para funcionar. Asimismo, la secretaria de Desarrollo Humano remarcó que todo el equipamiento fue adquirido en empresas de la ciudad “las cuales han sido generosas, han entendido la situación y nos han cotizado buenos precios”.

El subsecretario de Salud, Martín Racca, especificó que estos lugares están destinados a “los pacientes con cuadros leves que no puedan garantizar el aislamiento en su hogar, ya sea porque las condiciones de infraestructura no se lo permiten, o porque no se puede acomodar la familia a fin de dejar una habitación para el paciente positivo únicamente. Es trabajar en la equidad; si un paciente no lo puede hacer, el Estado le ofrece la posibilidad de cumplir con esa parte del protocolo”.

En cuanto al funcionamiento interno de los centros de aislamiento, el subsecretario de Salud destacó que “como los pacientes positivos en sus pertenencias pueden transmitir la enfermedad, lo que vamos a hacer es tener estrictas normas de funcionamiento como el protocolo lo indica”.

Los pacientes que ingresen van a recibir un canasto que contiene elementos de aseo personal, juegos de sábanas y frazadas, bolsas para disponer la basura (residuos patológicos) y bolsas para la ropa sucia. Esta última va a ser lavada por una empresa que recibirá también la capacitación correspondiente, a fin de evitar los contagios por contacto.

Por su parte, Vitaloni indicó que “de acuerdo a las normativas del Ministerio de Salud, hay un número de camas según la población. Está todo preparado porque la demanda puede surgir en horas. Entonces no se puede salir a montar estructuras. La idea que tiene que prevalecer es que las personas que asistan acá, lo hagan porque no cuenten con el espacio necesario para realizar el aislamiento en sus casas, ya sea porque es chica, son muchos convivientes o porque hay otras comorbilidades en los integrantes de la familia, que lo impiden”.

Además el Coordinador Epidemiológico enfatizó que “en los clubes se han dispuesto actividades, televisores, servicio de wi-fi, cargadores de teléfonos celulares. Son personas que no van a estar en comunicación con sus familiares y que van a completamente aislados. No es fácil la situación que van estar pasando. Entonces es fundamental la contención de la salud mental de estas personas; no solamente la salud física”.