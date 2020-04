“Hoy todos podemos ver el poder que tiene el conocimiento”, dijo Ascúa Información General 23 de abril de 2020 Redacción Por UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA

FOTO COMUNICACION UNRAF// RUBEN ASCUA./ Rector de la casa de estudios superiores.

El Rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Dr. Rubén Ascúa, lidera el intenso trabajo de adecuación del calendario académico que esta Universidad Pública realiza ante la situación de aislamiento por el COVID-19. Para esto, esta casa de estudios optimizó rápidamente su Campus Virtual vinculado al sistema de autogestión de estudiantes que le permite desarrollar clases desde los domicilios, iniciadas el 13 de abril para los más de 2000 estudiantes que cursan sus 11 carreras innovadoras.

La UNRaf cuenta con la suite de herramientas proporcionadas por el Sistema de Información Universitaria (SIU) que incluye una aplicación de autogestión académica llamada “Guaraní”. A su vez, esa herramienta está vinculada a Moodle, una plataforma libre de aprendizaje virtual que permite ser adaptada a la oferta académica y a las necesidades de esta comunidad universitaria. Allí, los estudiantes disponen de todo el material de estudio elaborado por los docentes con distintas alternativas de consultas e intercambios. Para su uso, se desarrolló una agenda de capacitación a través de un fuerte trabajo conjunto entre los equipos académico e informático para acompañar a cada docente y estudiante en las inquietudes que surjan sobre la modalidad a distancia y así garantizar la excelencia académica.

Además, entre las acciones ejecutadas en el marco de la pandemia se destaca el prototipado de un modelo de respirador artificial junto a la empresa INBIO y el CenTec y también, el diseño y producción de 200 mascarillas protectoras de acetato plástico y 3 módulos de aislamiento con la colaboración del CCIRR y ACDICAR que ya fueron entregados al Hospital Regional “Jaime Ferré”. Ambas iniciativas son realizadas desde el Centro de Investigación Aplicada UNRaf Tec. El prototipo en desarrollo consiste en un ciclador automático de asistencia respiratoria que puede suplir varias de las funciones que realiza un respirador artificial diseñado para terapias intensivas pero con un costo de fabricación mucho más bajo. Este dispositivo puede ayudar a los servicios de salud a hacer frente a un pico de pacientes con insuficiencia de este tipo. El proyecto cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

En esta entrevista, el Rector analiza esta adaptación académica a la las medidas sanitarias y cómo la Universidad Pública se suma al entramado institucional de Rafaela, la Provincia y la Nación para hacer frente a este desafío. “Hoy la innovación debe tener un espíritu comunitario y solidario. Nos sumamos a la fuerza emprendedora histórica de Rafaela que la hace capaz de superar cualquier situación y aprender de ella”, expresó.



¿Cómo afrontó la UNRaf la adecuación de su calendario académico a la modalidad domiciliaria?

Hoy, todas y todos los estudiantes ya están cursando a través de nuestro Campus Virtual con la excelencia académica garantizada. Lo pudimos lograr porque tenemos un equipo docente y de gestión muy profesional, unido y comprometido con la Universidad Pública, trabajando desde sus casas incluso más que en la normalidad. Resuelven cada dificultad y acompañan a cada profesor y estudiante en situaciones muy diversas. Esto es extensivo a las áreas administrativas que están trabajando duro. Por ejemplo, entre otras cosas, pusimos en marcha nuestro Programa de Becas +U antes de lo previsto para poder dar un respaldo incluso económico a muchos estudiantes en tiempos muy difíciles. ¡Hasta tenemos ejercicios físicos para hacer en casa a través de los profes de nuestro programa deportivo que personalmente trato de seguir cada día! Mi agradecimiento hacia todo el personal es enorme.

También, participaremos del Programa de voluntariado “Universidades por la Emergencia del COVID-19” impulsado por los Ministerios de Salud y Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Es una convocatoria a estudiantes universitarios a capacitarse y sumarse a los equipos de salud para realizar acciones comunitarias de atención, prevención y promoción de la salud. También podrán colaborar en la asistencia y acompañamiento de las personas pertenecientes a los grupos de riesgo.



El papel de la ciencia en esta situación es protagónico…

En estos días, todos podemos ver el poder del conocimiento. Hoy es cuando vemos el resultado de las capacidades de investigación aplicada colaborativa a nivel global y su relación con las políticas públicas locales, con los recursos responsablemente dirigidos y administrados. Los países que mejor han gestionado su sistema de salud y su red de ciencia vinculada al mundo y a la vez, a su propia población, hoy tienen indicadores más alentadores. Aunque nadie está exento de los daños que causa el virus, nuestro país, con sus dificultades, es uno de los que mayor respuesta favorable está teniendo. Vemos cómo las medidas de Gobierno, apoyadas en el conocimiento científico y técnico tienen resultados muy diferentes a las decisiones que no tienen en cuenta estos fundamentos. Las decisiones del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, aunque muy complejas y con muchos elementos que influyen como la economía, están elaboradas en permanente diálogo con la ciencia y eso es algo que la población interpretó y acompaña en su mayoría. Hay un consenso social sobre la prioridad de la vida como criterio compartido para trabajar otros temas en simultáneo con la salud.



¿Cómo ve el desempeño en Rafaela y la región en particular?

Decíamos que los indicadores de la Argentina son alentadores respecto a otros del mundo entero. Bueno, dentro de nuestro propio país, Rafaela tiene una vez más un desempeño favorable. No deja de sorprenderme cómo desde el primer momento, se pone en evidencia las características de una comunidad organizada y ordenada, que puede poner en marcha los dispositivos para la prevención y la solidaridad. Se articulan acciones públicas y privadas entre todo el entramado institucional con una actitud emprendedora e innovativa notable que está puesta al servicio de todos. Hoy la innovación debe tener un espíritu comunitario y solidario. Nos sumamos a la fuerza emprendedora histórica de Rafaela que la hace capaz de superar cualquier situación y aprender de ella. Subrayamos el desempeño destacado de la Municipalidad de Rafaela encabezado por el intendente, Luis Castellano, el Coordinador Epidemiológico de la Dirección Regional de Salud Rafaela, Dr. Roberto Vitaloni, y del equipo del Hospital Regional “Jaime Ferré” que seguramente goza del reconocimiento de toda la ciudad y la región.

En este sentido, la UNRaf fue en nexo para comunicar a las autoridades locales con médicos y funcionarios de Alemania, uno de los países con mejores indicadores de Europa.

Así es, las comunicaciones fueron muy fructíferas. A través del Área de Relaciones Internacionales de la UNRaf, miércoles 15 de abril establecimos una videoconferencia entre el Dr. Roberto Vitaloni y el Dr. Axel Storkenmaier, reconocido médico de Sigmaringendorf. Luego, el jueves 16, realizamos otra videoconferencia, en la que participó el Dr. Vitaloni y el Director del Hospital de Sigmaringen, Dr. Georg Von Boyen. Se intercambió valiosa información sobre la situación del coronavirus en los dos países, y particularmente en nuestras ciudades hermanas de Rafaela y Sigmaringendorf y sus regiones, las medidas adoptadas de prevención y protección, cómo fue la adaptación de los sistemas de salud (hospitales, clínicas, personal de salud), recursos disponibles, reglas de aislamiento, tratamientos hospitalarios y ambulatorios, etc.

Sorprendió gratamente el desarrollo del respirador artificial tipo ciclador prototipado por la UNRaf, en asociación con la empresa INBIO, el CenTec y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Todo el sistema de Universidades Nacionales e instituciones diversas sentimos que podemos hacer un aporte. Yo me siento orgulloso de formar parte de una Universidad Pública que siendo muy joven ya puede desarrollar acciones como ésta. Pongo permanentemente toda la confianza en el grupo de profesionales y científicos con los que hoy contamos en la UNRaf. Seguro estamos sentando las bases para honrar nuestros principales elementos de identidad que son la innovación, la cultura emprendedora y la vinculación con el territorio. Rafaela y la región es un ámbito muy propicio para la ciencia por su enorme desarrollo social y productivo. Vinimos a asociarnos con este entramado para complementar conocimientos y así ser mejores en cada cosa que hagamos, para dar respuesta a muchas demandas y generar nuevas acciones.



¿Cómo se sigue, incluso después de que termine el aislamiento? ¿Qué se puede aprender de esta situación?

Mi mensaje es de responsabilidad combinada con mucho optimismo para toda la comunidad universitaria de Rafaela, la de la UNRaf y también de las otras instituciones que conformamos el CUR .También, para todas las escuelas de cada nivel educativo e instituciones de enseñanza de disciplinas diversas porque en definitiva, la educación de las personas es continua a lo largo de la vida. Tenemos que estar muy activos porque la educación es lo que nos hace fuertes y esto puede tomarse como una situación imprevista que nos interpela en varios ámbitos, tecnológicos pero también institucionales. Cómo ser mejores en cada acción y cómo generar nuevas alternativas pensadas a mediano y largo plazo, en un mundo que cambia todo el tiempo. El trabajo que hagamos en días normales, puede ser decisivo ante situaciones excepcionales.