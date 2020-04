Profesionales en Ciencias Económicas esperan una respuesta del Gobierno Locales 23 de abril de 2020 Redacción Por El Consejo Profesional de Ciencias Económicas presentó una nota al Gobernador de la Provincia de Santa Fe solicitando se autorice a sus matriculados a circular hasta sus estudios profesionales para poder cumplir un adecuado desarrollo de sus tareas.

FOTO CPCE JULIO CESAR YODICE. Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe.

Sin desconocer la importancia del acompañamiento de las medidas de aislamiento dictadas por el Gobierno, pero considerando las dificultades que se generan para el adecuado desempeño del ejercicio profesional a distancia y la correcta atención de los clientes, es que el Consejo Profesional ha presentado una nota al Gobernador de la Provincia de Santa Fe por la que solicita se permita a los matriculados habilitados para ejercer, la circulación restringida entre sus domicilios particulares y el de sus estudios con el objeto de que puedan retirar de sus oficinas todos los elementos necesarios para llevar a cabo las actividades desde sus respectivos hogares.

Expresa el Consejo que con el correr del tiempo y la extensión del aislamiento social, se puso de manifiesto la necesidad de que se arbitren medidas tendientes a que los matriculados puedan cumplir con el ejercicio de la profesión en un marco adecuado.

Agregan que la actividad llevada a cabo por los profesionales en ciencias económicas adquiere especial relevancia, entre otros aspectos, en el asesoramiento a empresas en lo que hace a las normas dictadas en la emergencia y su posterior implementación, así como, en la determinación de tributos no prorrogados y, principalmente, en la liquidación de sueldos y jornales. De esta manera, los mismos contribuyen a que las empresas puedan cumplir en tiempo y forma ante el fisco y con los sujetos que se encuentran vinculados a su desempeño, y también para que puedan acceder a las herramientas de apoyo previstas por los programas oficiales.

Remarcan que tales tareas conllevan la imperiosa necesidad de contar con todos los elementos para poder desarrollarlas desde los hogares, por lo que requieren en su nota al Gobernador que se flexibilice la circulación de los profesionales para que se trasladen hasta sus estudios con el objeto de poder retirar toda documentación necesaria, para mantener activos los equipos de computación y toda otra cuestión que permita el cumplimiento de tal fin. En ese sentido el Consejo Profesional se ofreció a contribuir emitiendo certificados que avalen la cualidad de matriculado de cada profesional y su habilitación para el ejercicio de sus tareas. Esta flexibilidad de circulación no alcanzaría a empleados, sino exclusivamente a los matriculados en la Provincia ya que como se dijo, lo que se solicita es que permita la movilidad restringida entre sus domicilios y los estudios profesionales y no la excepción para el trabajo en las respectivas oficinas.

Destacan que la solicitud se encuentra motivada en el pedido recurrente de los profesionales que solicitan la intermediación del Consejo Profesional para poder cumplir debidamente con sus responsabilidades, sin descuido de adoptar las precauciones sanitarias pertinentes para efectuar su traslado de manera responsable. A tal efecto presentaron al Gobernador, un Protocolo que incluye disposiciones sobre “Circulación del profesional hacia el lugar de oficina y vuelta a domicilio – Modalidad de Teletrabajo-”.

Finalmente expresan que desde el dictado del Decreto de aislamiento, el Consejo Profesional ha acompañado con su accionar todas las medidas establecidas, implementado el sistema de atención online para seguir trabajando mancomunadamente junto a sus matriculados, difundiendo por sus canales institucionales de comunicación los recaudos encomendados por los especialistas, a fin de contribuir con el cuidado de la salud pública en este difícil momento, recomendando el acatamiento de las decisiones gubernamentales para el cumplimiento de las tareas desde los hogares. Y en ese sentido han apreciado un alto grado de compromiso por parte de sus matriculados.

Por estas horas los profesionales en ciencias económicas se encuentran al aguardo de una respuesta favorable del Gobierno a su pedido.