"Lo que pasé en estos días no se lo deseo a nadie"

El árbitro Roberto Settembrini fue afectado por el dengue, pero afortunadamente ya está recuperado.

FOTO ARCHIVO RECUPERADO./ Settembrini reconoció que bajó alrededor de 10 kilos en poco más de una semana.

(D.G.). - En ciertas situaciones, cuando la persona afectada por una determinada enfermedad es una figura pública o reconocida, más allá del medio local, se toma mayor dimensión de los peligros que conlleva ser alcanzado por el flagelo. El árbitro de básquet Roberto Settembrini sufrió un cuadro de dengue durante los últimos días, del cual pudo recuperarse en corto tiempo, afortunadamente.

En diálogo con LA OPINION, "Cable" describió cuáles fueron los primeros síntomas que lo alertaron: "el domingo de Pascua (12 de abril) amanecí con mucho vómitos, dolores hepáticos. Fui a un centro de emergencias particular para ver el tema, porque la descompostura era grande. El lunes y martes continuó igual, así que en ese día me comuniqué con el Dr. Daniel Croatto para consultarlo y ver cómo seguir. Me aconsejó diciéndome que podía ser algo vinculado al dengue, envió una bioquímica a mi casa y luego los resultados confirmaron esa enfermedad".

Agregó que "siempre aconsejo ir al médico y hacerse los análisis correspondientes. No necesité quedar internado, me recomendaron paracetamol para bajar la fiebre, sentía mucho frío, estaba acostado con capucha y guantes porque sentía un frío tremendo. Además, sufrí vómitos, diarreas y no tenía apetito para nada, estuve casi una semana sin comer sólidos. Solamente ingerí líquidos. Pero ahora ya estoy bien, inclusive en lo anímico, que eso también te afecta. Pero lo que pasé la semana pasada no se lo deseo a nadie".

Sobre los cuidados que están siendo recomendados a nivel municipal, provincial o nacional en esta emergencia sanitaria, el árbitro mencionó que "hacía como 25 días que no salía de mi casa, pero el contagio puede estar en cualquier lugar. En mi casa no hay agua acumulada ni pastos altos, más allá de algunas plantas que mi señora puede tener como cualquier ama de casa. Opino que es importante usar mucho repelente, que puede ayudar a evitar estos sustos y malos momentos".

A tono de broma, Settembrini destacó que "creo que bajé unos 10 kilos en solamente una semana. Había llegado a pesar 115 kilos, y me dicen que me vino bien...".



EL ARBITRAJE

En una temporada que no tiene fecha de inicio, en cuanto a los torneos de la Asociación Rafaelina, por la incertidumbre que rodea el aislamiento social obligatorio y la pandemia del coronavirus, no hay certezas sobre si Settembrini volverá a dirigir por una decisión personal.

"Cumplí 60 años en febrero. Ya el año pasado estuve dirigiendo con muchas intermitencias, hubo muchas metas cumplidas. El tiempo arbitral creo que ha pasado, es una decisión muy difícil de tomar. No se si es un poco de egoísmo, o que son tantos años (42 en actividad en el arbitraje) que te hace complicado dar un paso al costado. Creo que habrá que hacerlo, es una posibilidad", expresó quien ha dirigido a todo nivel en este deporte.

Finalmente, valoró que "esto a veces nos hace bajar un cambio y compartir opiniones, hablar, hacer esto mucho mas familiar. En el día a día a veces nos olvidamos de hablar, de contarnos cosas que es muy importante".