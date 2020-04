Mazzacane habló con Matías Lammens Deportes 23 de abril de 2020 Redacción Por TURISMO CARRETERA

En la mañana de este miércoles 22 de abril, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, tuvo un encuentro a través de una videoconferencia con Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deporte, para analizar el momento en medio de la incertidumbre en el automovilismo, principalmente en el Turismo Carretera y sus divisiones menores (TC Pista, TC Pick Up, TC Mouras y TC Pista Mouras), generada por la pandemia.

La entidad de la calle Bogotá 166 aspira a un retorno en junio o julio a más tardar y sería sin público. "Anteriormente se le había enviado un informe al Ministro con el detalle de la cantidad de familias que integran nuestro automovilismo y que, hoy, no poseen otra fuente de ingreso económico. A su vez, a ese informe se le adjuntó un protocolo de seguridad e higiene que se implementaría cuando la actividad automovilística vuelva a la normalidad, sin la presencia de público", informaron desde la ACTC en un comunicado.

"La conversación fue amena, en la que ambos expusieron las problemáticas respectivas a cada sector. Lammens y Mazzacane volverán a dialogar, mediante el mismo sistema de videoconferencia, el miércoles próximo", añadieron de acuerdo a la publicación del sitio Campeones.



MAS OPINIONES

En el "mundo fierrero" solo se habla de talleres cerrados en su mayoría para todos los que componen el automovilismo nacional, actividad casi nula para una pocas excepciones y preocupación sobre como seguir para las distintas escuadras, casi sin distinción de categoría.

¿Cómo será la vuelta?: "Deberemos empezar de nuevo con los calendarios. Será difícil mantener lo que teníamos previsto, veremos cuando puede empezar cada categoría y como está todo cuando nos den vía libre, pero como dice el gobierno la cosa se mueve día a día", señaló Carlos García Remohí en Campeones.

El presidente de la CDA del ACA sostuvo que "probablemente el fútbol empiece primero sin público, pero el automovilismo reúne más gente en boxes. Nos pondremos en charla con la gente de la ACTC y de todo el automovilismo, veremos cómo se reorganiza todo".

Remohí dejó clara la preocupación que más allá que se corra sin público, "en los boxes hay mucha gente que está junta, hay que ver como se puede manejar todo eso, todavía no lo sabemos. Todo dependerá de las medidas sanitarias vigentes".