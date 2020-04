Un dirigente del rugby se recuperó de coronavirus Deportes 23 de abril de 2020 Redacción Por Se trata de Gabriel Cristaldo, prosecretario de la Unión Santafesina

FOTO FACEBOOK GABRIEL CRISTALDO EN EL REINO UNIDO./ Una de las fotos de Cristaldo en el viaje.

La pandemia por el coronavirus continúa creciendo a nivel mundial. En Argentina, ya hay más de tres mil casos confirmados. Uno de los más de 800 recuperados pertenece al mundo del deporte. Se trata de Gabriel Cristaldo, de 53 años, dirigente del Club Universitario de Santa Fe y prosecretario de la Unión Santafesina de de Rugby, quien volvió de Europa tras ver el torneo de Seis Naciones, que junta a las mejores selecciones del viejo continente.

“Muchos años planeando el viaje de los sueños, toda una vida", expresó Cristaldo en declaraciones a El Litoral.

Expuso en su relato que "volví del Reino Unido el 16 de marzo y estaba normal, bárbaro. Al sábado siguiente, mientras estaba haciendo la cuarentena, empecé a sentir dolores de cuerpo, de cabeza, presenté temperatura y diarrea. Todo cada vez peor. Hasta que el lunes llamé al número de emergencia que tiene la Provincia y les comenté de todos los síntomas que tenía, así que al otro día me hicieron el hisopado. El día 22 me dio positivo y me informan que lo más conveniente es que me quede en mi casa. Hasta que el domingo 30 me internan en el Hospital Cullen porque cada vez me costaba más respirar", agregó sobre cómo le informaron que portaba el virus.

Si bien Cristaldo no tiene la certeza de cuando se contagió, estimó que pudo haber contraído la enfermedad en el aeropuerto de Londres o en el avión de vuelta. “La realidad es que los cuatro hicimos lo mismo y en el avión estábamos juntos con un pasillo de por medio. En Europa, hasta el día que volvimos, no había ninguna señal de lo que terminó pasando. Estaba todo abierto, la gente en la calle”, explicó.

“Volví a nacer, este lunes me dieron que después de todo el tratamiento se fue el cuerpo y dio negativo. Ahora, tengo dos fechas de cumpleaños, voy a festejar cada 20 de abril”, concluyó al afirmar que ya está curado y agradeció a todos los encargados de salud que lo ayudaron.