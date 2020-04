Pichot: "no soy un anarquista" Deportes 23 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Agustín Pichot señaló que su candidatura a presidente de la World Rugby no significa que busca hacer una "revolución de todo", aunque afirmó que intentará "mejorar los ingresos y el juego" para todas las uniones afiliadas. "No soy un anarquista que quiere una revolución de todo. Voy a ser franco. Todos quieren más ingresos y un mejor juego y un mejor producto, todos tenemos una agenda común", manifestó Pichot.

Y añadió en declaraciones realizadas al podcats Rugby Union Weekly: "Se trata de poner a World Rugby al servicio del juego. Hablamos de valores, pero ¿por qué tenemos 30 de los 51 votos divididos entre 10 naciones? Esa no es la democracia del siglo XXI. Fiji tiene un voto y Argentina tiene tres, ¿por qué?".

En la misma línea, aseguró: "Voy a desafiar eso. Es complejo y no va a ser fácil, pero si tenés una mentalidad diferente en la organización, entonces es más fácil". A su vez, el ex jugador de la Selección argentina remarcó: "Seis Naciones siente que estoy amenazando su producto, y no lo estoy. No quiero cortar a Seis Naciones, quiero hacerlo más grande. Pero también estoy diciendo que tienen que ser más iguales y más generosos".