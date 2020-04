El 60% de los hogares tuvo menores ingresos Nacionales 23 de abril de 2020 Redacción Por NUMEROS DE UNA ENCUESTA DE UNICEF

FOTO NA UNICEF. Alberto Fernández recibió a la titular del organismo Luisa Brumana.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Seis de cada diez hogares, en los que viven menores de 18 años y que abarcan a más de 15 millones de personas, tuvieron menos ingresos debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus, según una encuesta publicada por UNICEF Argentina.

El relevamiento indica también que 96,2% de la población aprueba las medidas tomadas por el gobierno para evitar el contagio y que el 31% dejó de comprar alimentos.

UNICEF Argentina informó que los datos del estudio fueron anticipados al presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yañez, durante un encuentro mantenido con la titular del organismo, Luisa Brumana.

"Los hogares más pobres son los que más sufren el impacto de la pandemia, en múltiples dimensiones", afirmó Brumana, que alertó que los efectos secundarios del Covid-19 son la pérdida de ingresos, inseguridad alimentaria y falta de acceso a internet que impide la educación a distancia de los niños.

La encuesta alcanzó a 3,6 millones de viviendas relevadas y 15 millones de personas aproximadamente, que vieron sus ingresos reducidos por el aislamiento.

Brumana consideró que "en este contexto, los programas de transferencia directa son fundamentales y si bien no alcanzan a cubrir todas las necesidades, alivianan la situación de muchas familias".

UNICEF Argentina señaló que el 84% de los hogares afirmó que no tiene inconvenientes para acceder a esas prestaciones y el 21,8% de los encuestados recibió el ingreso de emergencia, el 27,8% el bono para la AUH y el 19% la Tarjeta Alimentar u otros apoyos alimentarios.

Según la encuesta, en el 83% de los hogares se considera que, si no hubiera cuarentena, hay un riesgo alto de contraer la enfermedad y los niveles de aprobación del aislamiento social que implementa el gobierno son unánimes, incluso entre la población de 13 a 17 años, que apoya la medida en un 99%.