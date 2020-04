Incumplió el aislamiento: deberá donar $ 25 mil Policiales 23 de abril de 2020 Redacción Por TAMBIEN DEBERA CUMPLIR CON UNA "PROBATION"

Un hombre de 31 años fue imputado el martes por el fiscal Carlos Lacuadra por haber incumplido el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido en el decreto de necesidad y urgencia número 297 del presidente de la Nación.

La atribución delictiva fue realizada en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) debido a que el hombre investigado transitará el proceso en libertad.

El fiscal Lacuadra le atribuyó al hombre investigado –cuyas iniciales son VB– haber violado las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia del coronavirus. Asimismo, le endilgó la autoría del delito de resistencia a la autoridad.



A LA MADRUGADA

“El hecho que investigamos ocurrió alrededor de las 2:45 de la madrugada del viernes 10 en inmediaciones de la intersección de las calles Alvear y Castellanos de la ciudad de Santa Fe”, precisó el fiscal Lacuadra. “El imputado circulaba en una camioneta de su propiedad y al ver que había un control policial intentó evadirlo”, agregó.

El fiscal del MPA relató que “los agentes de las fuerzas de seguridad le indicaron que detuviera su marcha, sin embargo, no cumplió con la orden y siguió circulando”. En tal sentido, agregó que “segundos más tarde fue interceptado por el personal policial en inmediaciones de calle Alberdi al 3.400”.

“Al ser consultado por los motivos por los cuales estaba en la vía pública, el imputado no pudo acreditar por qué lo hacía. Tampoco contaba con la autorización necesaria para circular en el marco del aislamiento decretado para todo el país”, indicó el fiscal.

Lacuadra precisó que “la policía nos dio aviso de lo ocurrido y ordenamos el secuestro de la camioneta”.



PROBATION

“Acordamos con el abogado defensor del imputado resolver el conflicto penal a través de una suspensión de juicio a prueba (también conocida como probation)”, afirmó Lacuadra.. En tal sentido, aclaró que “deberemos presentar la propuesta a un juez y realizar la audiencia correspondiente, para que la magistratura se expida al respecto”.

El fiscal también detalló que “la iniciativa que presentaremos judicialmente prevé que el imputado done 25 mil pesos a la Sociedad de Beneficencia del hospital José María Cullen, en concepto de reparación a la sociedad”, puntualizó el fiscal.