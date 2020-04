Salió a navegar en lancha: fue imputado de inmediato Policiales 23 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Un hombre de 31 años que salió a navegar en su lancha en Santa Fe fue imputado por el fiscal Ignacio Orio por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en todo el país.

El fiscal Orio le atribuyó la autoría del delito de violación de medidas para impedir la introducción o propagación de una epidemia.



SIN AUTORIZACION

“Alrededor de las 19:00 del viernes pasado, el imputado y otros tres hombres aún no identificados se trasladaron desde la ciudad de Santa Fe hacia la localidad de Santa Rosa de Calchines, retiraron la lancha de la guardería Las Malvinas, salieron a navegar y regresaron minutos después de las 7:00 de la mañana del día siguiente”, relató el funcionario del MPA.

“El imputado le dijo al empleado de la guardería que se llevaba la lancha –que es de su propiedad– para probar el motor. Al día siguiente regresó a la guardería, dejó la embarcación amarrada en la costa del arroyo Calchines –sobre la margen este– y le manifestó al empleado que un mecánico iría a revisarla”, agregó Orio.



PROBATION

“Acordamos con el abogado defensor del imputado resolver el conflicto penal a través de una suspensión de juicio a prueba ("probation").

En cuanto a los términos, el fiscal detalló que “la iniciativa que presentaremos judicialmente prevé que el imputado done 15 mil pesos a la Sociedad de Beneficencia del hospital José María Cullen, dinero que ya transfirió vía home banking”, puntualizó el fiscal. “Asimismo, se instalará en su teléfono celular el dispositivo que puso en marcha el MPA para la geolocalización de personas; no podrá concurrir a la localidad de Santa Rosa de Calchines durante un año y tampoco podrá tener contacto –también por un año– con el empleado de la guardería de lanchas”.