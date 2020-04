Sin Copa Santa Fe en el 2020 Deportes 23 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La pandemia de coronavirus trastocó el mundo del deporte como pocas veces se había visto antes. ¿Podrá volver el fútbol en lo que resta del año? Aún no se sabe. Lo que sí quedó confirmado en la jornada de ayer es la determinación de la Federación Santafesina de Fútbol, que en el mismo comunicado que envió al gobernador Perotti indica que no realizará actividad deportiva alguna en lo que resta del año para concentrar todos los esfuerzos en conseguir beneficios para las instituciones de nuestra provincia.

Por ende, no habrá Copa Santa Fe 2020 como así tampoco se desarrollarán los Torneos Juveniles en los cuales competían las distintas ligas provinciales. Lo que no se especificó es si la Final de la Copa Federación, que deben jugar Juventud Unida de Humbolt y Studebaker de Villa Cañás se jugará este año o postergada para el 2021.