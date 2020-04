Reunión virtual: dialogaron el Gobierno y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias SUPLEMENTO RURAL 23 de abril de 2020 Redacción Por Los temas estuvieron vinculados a retenciones al trigo, financiamiento, transporte y dólar, y el ministro Luis Basterra aseguró que se cumple el abastecimiento interno y a Brasil.

FOTO INTERNET DIALOGO VIRTUAL. De un lado el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, mantuvo una reunión virtual con representantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias y se analizaron acciones destinadas a fortalecer la producción, el abastecimiento y el comercio de alimentos ante los inconvenientes que genera el coronavirus, entre otros temas.

De parte de los ruralistas, quienes participaron de la charla fueron Daniel Pelegrina y Carlos Vila Moret, presidente y vice de la Sociedad Rural Argentina; Carlos Achetoni, de Federación Agraria Argentina, y Carlos Iannizzotto, de Coninagro, y Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentinas.

En tanto, a Basterra lo acompañó Julián Echazarreta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.



PARTE DE LO

DESTACADO

De acuerdo a un informe de Noticias Agropecuarias, tras el encuentro Basterra destacó que "el trabajo conjunto del Gobierno con las entidades productivas y representativas de las cadenas, así como los gremios de la actividad, permitió que el sector agropecuario pueda seguir desarrollando su actividad en medio de la pandemia".

En este sentido, el ministro aseguró que el abastecimiento del mercado interno y todos los acuerdos comerciales con Brasil se están cumpliendo, y al respecto dijo que "estamos en comunicación constante con el Ministerio de Agricultura de Brasil".



ANALISIS DE LOS

INCONVENIENTES

Otro de los temas abordados en el encuentro realizado mediante videoconferencia con las máximas autoridades de las entidades agropecuarias, fueron algunos inconvenientes que se generan en el precio de los principales insumos para el sector.

Sobre esta instancia, los representantes agropecuarios denunciaron que hay proveedores que intentan comerciar con valores del dólar no oficial.

Y frente a esta situación, desde el Ministerio se les brindó el apoyo para plantear esta cuestión ilegal ante los organismos fiscalizadores.

"El valor del dólar es el que fija el Banco Nación, no vamos a permitir que este enorme esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos y argentinas se lo quieran llevar algunos especuladores", afirmó el titular de la cartera agropecuaria nacional.

Los inconvenientes que se generan por las restricciones vehiculares dispuestas por algunas provincias y municipios, también fueron abordados en el encuentro, y en este sentido Basterra informó que desde el inicio de la pandemia hasta el último fin de semana, se habían solucionando muchos conflictos puntuales, en diferentes localidades y provincias.



OTROS DETALLES

DE LA REUNION

En términos administrativos, Basterra adelantó que el Ministerio continúa trabajando para agilizar la Declaración Jurada de Transporte Interjurisdiccional, siendo esta una herramienta generada por el organismo estatal para facilitar la circulación de los trabajadores del sector.

En el encuentro también fue abordada la realidad de las economías regionales y, sobre ese punto el ministro informó que "hay cultivos puntuales en algunas zonas del país, que en el futuro quizás necesiten más acompañamiento" de la cartera.



RURALISTAS

Tras el encuentro, Daniel Pelegrina (Sociedad Rural), detalló que frente a la inminencia de la siembra de trigo las entidades dejaban en claro "la necesidad de señales claras respecto al futuro de los derechos de exportación, que no impliquen subas al momento de cosechar”, ya que recibieron como respuesta que "no está previsto ningún cambio en las mismas".

"En el caso de la lechería, le manifestamos la necesidad de anticiparse a los problemas por el aumento natural de la producción de primavera con una caída del consumo interno y mundial", agregó Pelegrina y puntualizó que se planteó la preocupación por la bajante del Paraná "que afecta justo en el momento del pico de tránsito de buques".



MECANISMOS DE

FINANCIAMIENTO

En tanto, Carlos Achetoni (Federación Agraria) resaltó que los integrantes de la CEEA plantearon la necesidad de establecer mecanismos de financiamiento para los productores.

"Ambas partes acordaron que la semana próxima dialogarán acerca de las propuestas de mecanismos de compensación por las retenciones”, describió el dirigente de FAA y se presentaron propuestas ante las problemáticas que hoy afectan a los productores y a los consumidores, en relación con los precios", dijo sobre lo anterior.

Y desde Coninagro ratificaron que los ejes de la audiencia fueron el financiamiento de las economías productivas, los precios del mercado interno y la utilización de la cotización del dólar del Banco Nación para fijar el precio de insumos.

A su turno, Carlos Iannizzotto planteó, en relación a Mendoza, "solventar la problemática de costos de riego por la crisis hídrica de la Provincia, atender la industria vitivinícola y demás sectores productivos".