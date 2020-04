ABONADO... ¿SABIAS? SUPLEMENTO RURAL 23 de abril de 2020 Redacción Por Indispensable en el momento que sus queridas plantas comiencen a dar signos de raquitismo o malformaciones, las hojas amarilleen, las flores se resistan a brotar y los frutos no sean tan espectaculares como los de otros años. Reparta un abonado de cobertura como para devolver la salud a sus plantas y estas se lo agradecerán.

EN QUE CONSISTE ESTA LABOR

Se trata de un aporte puntual sobre la tierra de reservas nutritivas cuando estas lo pidan a gritos.

La necesidad surge en el momento en que la proporción de elementos químicos que las plantas precisan para vivir no es la adecuada, por exceso o por ausencia de alguno. La consecuencia es que se perturban las funciones nutritivas del vegetal. Nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio, potasio y azufre son los nutrientes básicos que garantizan el crecimiento básico de las plantas y si, por alguna razón, estas no son capaces de absorberlos, se producen deficiencias en su desarrollo.



CUANDO HAY QUE APLICARLO

Exactamente en los momentos claves, cuando las plantas presentan síntomas de deficiencias durante la estación de crecimiento. Por ejemplo si el césped se pone amarillo en pleno verano debido a que los riegos frecuentes o el agua de lluvia ha lavado los elementos nutritivos del suelo, o cuando los productos de la huerta muestran enanismo, también si la floración de alguna especie sufre una disminución notable, o si las higueras o las parras por dar dos ejemplos representativos padecen clorosis por falta de hierro. En todos estos casos usted debe aplicar un abonado de cobertura a fin de restablecer el equilibrio vital de sus plantas.



VENTAJAS DEL ABONO MINERAL

Presenta numerosas ventajas: las plantas lo asimilan fácilmente dada su mayor solubilidad, su acción se considera rápida, y no da problemas de calentamiento ni precisa tapado.

En algunas ocasiones resulta imposible remediar la carencia nutritiva muy marcada solo con abonos orgánicos (estiércol, compost de producción propia, etc.) porque la planta cultivada ha sufrido alguna perturbación de su equilibrio. En estas circunstancias, los abonos minerales, que se fabrican industrialmente, constituyen un remedio seguro y eficaz para suplir esa falta, pues en líneas generales se caracterizan por una alta concentración de elementos nutritivos. Determinados abonos minerales son una mezcla de sustancias naturales, por lo que, en realidad su utilización representa un medio de incrementar el rendimiento del suelo.



Y DE LOS MATERIALES ORGANICOS

Hay especies vegetales que, en cambio, admiten un abono de cobertura compuesto por materiales orgánicos. Es el caso del rosal, al que conviene adicionar un mantillo bien descompuesto, de la hortensia que agradece también tierra ácida e incluso los arbustos de flor.

El abono ha de ser lo más flojo posible, formado por mantillo descompuesto lo suficiente, ej. Compost ligero, estiércol animal y otros componentes como sangre, hueso, siempre eso sí, en proporción moderada.

Se coloca en una capa de poco espesor, entre 0.5 y 1 cm como máximo, en caso contrario gran parte de él permanece por largo tiempo sin descomponerse y alberga muy fácilmente larvas, caracoles o insectos.



ESTA SURTIDO EL MERCADO

Si, existe una surtida gama en el mercado, acompañada siempre de su modo de empleo, indicaciones sobre los elementos nutritivos contenidos y unos consejos de dosificación. Es recomendable que siga usted al pie de la letra las indicaciones. Hay abonos minerales ricos en microelementos u oligoelementos variados y otros específicos que contienen exclusivamente hierro, zinc, boro, molibdeno, o cualquier compuesto químico que las especies vegetales necesitan en concreto. Utilice el que mejor le convenga según el caso.

No obstante le recomiendo dos fertilizantes: Nitrophoska y Triple 15, distribúyalo a voleo en poca cantidad sobre el césped y macizos y ligeramente en pequeños puñados en árboles y arbustos, a continuación riegue en abundancia hasta comprobar que el producto se ha disuelto en su totalidad.



DOS FORMAS DE APLICAR EL ABONADO DE COBERTURA

*Disemine con una cuchara la dosis recomendada de fertilizante alrededor de la base de la planta, procurando que no caiga sobre las hojas, ya que podría quemarlas. Si no se prevén lluvias, riegue.

*Si el abono de cobertura es a base de materia orgánica (estiércol o compost), puede aplicarlo en forma de acolchonado. Utilice una pequeña horquilla, siempre que no haya riesgo de dañar las raíces.

Mucha suerte y a alimentar nuestras plantas, tarea para hacer ahora que estamos en casa.

MARIA PAULA.