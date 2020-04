Se evalúa la posible extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo Nacionales 23 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Alberto Fernández continuó ayer en la Quinta de Olivos con el análisis de la nueva extensión de la cuarentena, que sería hasta el 10 de mayo incluido, aunque resta definir "qué actividades económicas se podrían flexibilizar en las provincias".

Así lo anticiparon a NA fuentes oficiales, que indicaron que esta semana Fernández "seguramente se volverá a reunir con el comité de expertos y luego anunciará que la cuarentena se extendería hasta el 10 de mayo inclusive".

"Alberto ya está manteniendo reuniones y charlas con los gobernadores y especialistas para terminar de definir qué industrias se podrían volver a abrir. Se va a abrir por territorio. El viernes o sábado lo va a anunciar él", precisaron a NA fuentes cercanas al jefe de Estado.

Además, afirmaron que el Presidente "no para un instante de evaluar todo lo que tiene que ver con la pandemia", y señalaron que "no va a regalar el esfuerzo económico y social que se hizo con la cuarentena".



HOY EN OLIVOS

El Presidente recibirá hoy en la Quinta de Olivos a referentes de movimientos sociales, entre ellos Juan Grabois y dirigentes de grupos dialoguistas, en momentos en que la situación económica se agravó por la pandemia del coronavirus.

Según supo NA, el encuentro está previsto para las 16:30 en la residencia oficial de Alberto Fernández.

Allí, se espera que el Presidente analice junto a las agrupaciones la difícil situación social que atraviesa el país, que en las últimas semanas se complicó con el parate económico que generó la pandemia.

Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Barrios de Pie y subsecretario de la Economía Social y Desarrollo Local, señaló en diálogo con NA que le plantearán al Presidente "la preocupación por la asistencia a los comedores" y la posibilidad de que se comience a habilitar en los barrios el trabajo de las cooperativas para activar la economía.

En tanto, según supo esta agencia, Grabois también asistirá al encuentro y se verá con el Presidente, luego de haber lanzado duras críticas al Gobierno por las compras de alimentos a precios superiores a los máximos establecidos que hizo el Ministerio de Desarrollo Social.

Al encuentro solo fueron invitados los sectores más cercanos al oficialismo, los denominados "cayetanos", que son Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y CTEP, ya que el sector más opositor de Barrios de Pie, que lidera Silvia Saravia, no recibió la participación, según averiguó NA.