"El tiempo cura todas las heridas" Deportes 23 de abril de 2020 Redacción Por Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, se refirió a su relación con Diego Maradona.

FOTO ARCHIVO FIGURAS. / La Bruja Verón y el Diez.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, abrió ayer la puerta a una posible reconciliación con Diego Armando Maradona, con quien tuvo varios cruces en el último tiempo, al asegurar que "el tiempo cura todas las heridas".

"Respeto obviamente a Diego, nosotros crecimos en una época increíble del fútbol argentino, levantándonos temprano para ver el Napoli de Maradona. Yo fui a jugar a Italia porque había ido Maradona", manifestó Verón en diálogo con la señal de cable Fox Sports.

Y agregó: "A mí, algún entredicho o lo que diga sobre mí, no me va a cambiar nada lo que siento y lo que me dio como jugador.

Tuve suerte de compartir equipo y fue lo mejor".

"El último recuerdo que tengo de mi papá como jugador es con Maradona en la cancha. Esas cosas, más lo que me dio en la infancia, son difíciles de borrar", insistió el mandatario del "Pincha".

Respecto a las diferentes declaraciones del entrenador de Gimnasia de La Plata, Verón puntualizó: "El tiempo cura toda herida y trae de nuevo esos vínculos. No estoy peleado con Maradona y nunca tuve ninguna palabra, quizás sí una contestación".

"No me gusta que me falten el respeto y menos un jugador de fútbol. Es feo escuchar que te tiraste para atrás en un partido", dijo sobre las acusaciones referidas al partido del Mundial de Corea-Japón 2002 contra Inglaterra, cuando él jugaba en el Manchester United.

Sobre ese tema, concluyó: "Es una discusión que queda para gente que entiende poco de fútbol y se queda con diez pases malos que das en un partido".