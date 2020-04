Se retira otro mundialista de aquel Brasil 2014 Deportes 23 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Casi seis años pasaron de la última final del mundo disputada por la Selección en Brasil 2014. Sin embargo, el recuerdo de lo que terminó siendo una dolorosa derrota ante Alemania en el Estadio Maracaná sigue tibio en la mente de los hinchas albicelestes ya que el partido fue repetido varias veces en distintos canales de televisión y en las redes sociales durante la cuarentena obligatoria.

Pese a que Mario Gotze le arrebató la ilusión a todo un país al convertir el gol del triunfo a los 112 minutos de juego, el plantel dirigido por Alejandro Sabella quedó en el corazón de los hinchas por el coraje y la calidad demostrada dentro del campo de juego.

De aquellos 23 nombres que citó Pachorra y terminaron colgándose la medalla de plata en la Copa del Mundo solo dos habían dejado el profesionalismo: Martín Demichelis fue el primero en colgar los botines en 2017, después de surgir de las inferiores de River Plate y jugar más de 14 temporadas en Europa; mientras que el otro fue Ezequiel Lavezzi, quien comunicó su retiro en diciembre del año pasado a los 34 años.

Sin embargo, ayer un integrante de aquel equipo informó que tomó la decisión de ponerle fin a su carrera. Se trata de Hugo Campagnaro, que a los 39 años dejará la actividad. “Es el momento de decir basta”, afirmó el defensor del Pescara, de la Serie B de Italia, en diálogo con el medio Il Centro.

Claro que el cordobés todavía no tiene definido si su retiro será dentro del campo de juego o no debido a la pandemia del COVID-19. La intención de Campagnaro es terminar la temporada con su equipo, pero si la misma no se reanuda, abandonará la práctica sin más remedio.

“Estoy contento de mi carrera y ahora queda pensar en el futuro”, aseguró el surgido de Deportivo Morón, club en el que debutó en 1998 y defendió la camiseta hasta 2002. Además, tuvo un paso por el Piacenza (2002-2007), Sampdoria (2007-2009), Napoli (2009-2013) e Inter de Milán (2013-2015).