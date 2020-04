Perotti y Costamagna abordaron junto a Kulfas la actualidad del sector industrial santafesino Locales 23 de abril de 2020 Redacción Por Invitados por la Federación Industrial de Santa Fe, a través de una videoconferencia, analizaron la situación de las empresas radicadas en la provincia en medio de la pandemia de Coronavirus. En Santa Fe más de 3.500 que emplean a 65 mil trabajadores están seriamente afectadas.

FOTO SCS GESTIONES. Perotti y Costamagna al dialogar con Kulfas por videoconferencia.

El gobernador Omar Perotti junto al ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, participaron de una reunión a través de videoconferencia con el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas y autoridades de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), encabezadas por su presidente, Víctor Sarmiento.

“Planteamos la difícil situación que está atravesando el sector empresarial en la provincia donde algunos estudios hablan de 3.500 empresas afectadas, lo que resulta un equivalente a 65 mil puestos de trabajo. Esto refiere fundamentalmente a industrias manufactureras e implica alrededor del 60% de las industrias santafesinas afectadas por esta pandemia”, aseguró tras el encuentro virtual Costamagna.

El ministro santafesino comentó, además, que se abordó el trabajo que Nación y provincia vienen llevando adelante en relación a la habilitación de las empresas que están exceptuadas en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “En primer lugar se habilitaron a funcionar a aquellas empresas relacionadas a la producción agroalimentaria, luego se fueron habilitando aquellas relacionadas con la maquinaria agrícola y se avanzó en las que se están habilitando vinculadas al sector de la exportación”, sostuvo.

Asimismo, Costamagna resaltó que cada gobierno provincial se encuentra coordinando con municipios y comunas “que las industrias que están en las localidades pequeñas seguramente con el seguimiento, diagnóstico y criterio que apliquemos va a facilitar el proceso de apertura. Igualmente se hará un seguimiento de forma paulatina y auditando cómo avanza la salud”.

En otro tramo de la videoconferencia, Costamagna sostuvo que “toda la asistencia nacional relacionada al pago de la masa salarial se empezará a efectivizar en los próximos días. Estimamos que para la primera semana de mayo estaría cumplido el compromiso que el gobierno nacional asumió con la masa salarial de las empresas”.

“También abordamos la posibilidad de ir avanzando en otros sectores que serán habilitados con otras provincias. Pusimos como ejemplo la construcción privada y todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas domiciliarias, lo que a la vez movilizaría los oficios de albañil, electricista, gasista, plomero, entre otros”, sumó el ministro de la Producción santafesino.

En otro orden, Costamagna confirmó: “Está en estudio que Camesa con las distintas empresas de gobiernos provinciales, la posibilidad de que las industrias paguen por energía consumida y no por potencia. De esa manera se aliviaría mucho el costo energético de las empresas porque están trabajando con menor capacidad, entonces les están pagando por algo que no usan”.

Por último, el ministro destacó que continuarán “escuchando e interactuando con las entidades gremiales para ir detectando sectores que hoy no están exceptuados y que la idea es ir incorporándolos al esquema productivo para que estén en marcha siempre cuidando la salud de los santafesinos”.

En tanto, desde Fisfe -además de Sarmiento, participaron de la videoconferencia Walter Andreozzi y Carlos Garrera- consignaron que el encuentro permitió analizar la instrumentación de las distintas medidas de apoyo del Estado nacional, situación económica y cumplimiento de protocolos sanitarios en las empresas santafesinas. "Es una oportunidad para gestionar soluciones para el sector y atender la emergencia sanitaria", agregó la entidad a la que está adherida el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.