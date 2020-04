En Rafaela recibieron la vacuna antigripal unas 10.627 personas Locales 22 de abril de 2020 Redacción Por El número es muy importante ya que a diferencia del año pasado hasta el momento un 46% más de adultos mayores concurrió a vacunarse. Al día de la fecha no hay dosis en el vacunatorio ni en los Centros de Atención Primaria y se aguarda una nueva entrega.

FOTO ARCHIVO EN ALZA. Un número importante de rafaelinos han recibido la vacunación antigripal.

En Rafaela un número muy importante de personas ya recibieron la vacunación antigripal. Desde el 27 de marzo a la fecha se vacunaron 10.627 personas, dentro de las cuales está incluido el personal de salud, las embarazadas, los adultos mayores de 65 años, los grupos de riesgo, y puérperas.

“Lo que nosotros estamos viendo es que la vacunación se adelantó 15 días en relación al año pasado en donde habíamos iniciado a vacunar el 12 de abril y lo que notamos es que este año, en el adulto mayor de 65 años el porcentaje de vacunados aumentó alrededor del 46%, según nuestros registros”, indicó Stella Bonamino, responsable del Vacunatorio del Hospital Jaime Ferré.

Bonamino resaltó que “estamos observando que tenemos muchos abuelos que no estaban ingresados en nuestro sistema, lo que refleja que o no se vacunaron el año pasado o iban a vacunarse a las farmacias. Igualmente al conversar con ellos notamos que muchos no se habían colocado la vacuna antigripal y en esta oportunidad decidieron venir y vacunarse”.

Al ser consultada sobre si este es un dato positivo, la responsable del vacunatorio señaló que “es positivo y complejo a la vez porque lo que vimos las dos primeras semanas fue a muchísima gente que quería recibir la vacuna y nosotros tratando de cuidar de que no se aglomeren, sobre todo el adulto mayor y el personal con factor de riesgo. Al principio nos tomó de sorpresa pero después se descentralizó y organizó con cada uno de los centros de atención primaria de la salud que hay en los barrios, respetando la distancia entre paciente y paciente en las salas de espera y hubo CAPS que empezaron a dar turnos y ordenar horarios”.



SIN VACUNAS

La nutrida concurrencia de los rafaelinos, -que generó un aumento en la demanda-, hizo que el viernes pasado, el vacunatorio y los CAPS se quedaran sin dosis de vacunas antigripales.

Bonamino informó que este martes llegaron algunas dosis para los adultos mayores de 65 años y que al ser muy pocas, rápidamente se terminaron.

Igualmente manifestó que van a llegar todas las semanas, pero que hay que tener paciencia. Además la responsable del vacunatorio confirmó que desde la semana pasada comenzó a funcionar nuevamente el vacunatorio de Clínica Nacer.