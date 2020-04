Este jueves, el Concejo sesionará de manera virtual Locales 22 de abril de 2020 Redacción Por Será desde las 9 en una sesión extraordinaria en donde se tratarán dos proyectos; uno la modificación de la multas por el no uso de tapabocas y el otro sobre autorizar la compra directa de combustible.

El Concejo sesionará este jueves a partir de las 9 de manera virtual, en lo que será una sesión extraordinaria para abordar dos proyectos necesarios en medio de la emergencia sanitaria declarada en la ciudad. Esta semana los diez ediles mantuvieron reuniones de comisión no presenciales, para avanzar con temas que quedaron en agenda y otros que son necesarios abordar en medio de situaciones complejas como consecuencia de la pandemia.

En uno de estos encuentros que se realizaron a través del uso de la plataforma Zoom, se lo convocó al Fiscal Municipal Daniel Fruttero, para analizar y aclarar dudas sobre las posibles sanciones a implementar ante el incumplimiento del uso de tapabocas o barbijo.

La obligatoriedad en el uso de tapabocas trajo aparejada la necesidad de clarificar las sanciones a partir del incumplimiento de esta exigencia, y este será uno de los proyectos que se votarán este jueves.

El otro proyecto tiene que ver con las urgencias del momento y la necesidad de brindarle al Departamento Ejecutivo la posibilidad de comprar de manera directa combustible, prorrogando la Ordenanza N°5.156 que vence el 30 de abril.

El concejal de Cambiemos, Leonardo Viotti, señaló que “creo importante y positivo que podamos sesionar a través de la modalidad virtual, si bien ya veníamos trabajando con este sistema esta va a ser la primera sesión. Rápidamente pudimos ponernos de acuerdo entre todos los concejales para avanzar con esta decisión ya que creemos necesario poder sesionar con la mayor normalidad posible, para poder dar curso a todas las herramientas legislativas que este importante momento requiere, y sin poner en riesgo la salud de nadie. Sabemos de otros Concejos Municipales que no han logrado avanzar con esta decisión por falta de acuerdo entre los concejales, pero aquí no sucedió eso sino todo lo contrario. Tenemos la seguridad de que la sesión tendrá validez legal y sin dudas que a medida que vayan pasando las sesiones, iremos mejorando la utilización del software y puliendo las imperfecciones para que cada salga mejor”.

Además el edil destacó que “en lo personal creo que el Concejo debe sesionar para tratar iniciativas que tengan que ver con el momento actual, con la cuarentena y todo lo que esta genera desde el punto de vista operativo, económico y social, en medio de la pandemia de Coronavirus y el problema del Dengue”.

Por su parte el justicialista Jorge Muriel se refirió a la sesión del jueves y expresó que “es sumamente importante poder sesionar, en un momento donde el aislamiento nos tiene no a todos pero a varios en su casa, esta es una forma de seguir trabajando y usando la virtualidad que funciona muy bien. Además nos posibilita para poder brindarle herramientas al Ejecutivo y la semana que viene seguiremos con las comisiones. Es ponernos en marcha, porque el Poder Legislativo no puede estar ajeno a este momento, tiene que estar acompañando y planteando distintas cuestiones hacia los otros poderes del Estado”.