Los cambios en la televisión en tiempos de cuarentena. Balance de los cambios en la TV en un mes de cuarentena: creció la audiencia pero se perdieron $ 400 millones en pauta publicitaria. Se registraron alzas de hasta 133% en el público de programas periodísticos y en las señales de noticias. Sin embargo, la venta de avisos en los canales privados cayó un 50%.

Por Rodrigo Lussich

El aislamiento preventivo y obligatorio cumple un mes en la Argentina y la televisión no está exenta de sus consecuencias: en términos reales, la audiencia creció pero la facturación publicitaria sufrió considerables pérdidas, como sucede en todas las actividades económicas del país.

El balance del mes en cuarentena es vasto. El paradigma mundial se modificó en todos los estándares, incluida la televisión. Los programas periodísticos y los canales de noticias pasaron a ser las figuras principales a la hora de informar -a riesgo de saturaciones- y dar noticias de la pandemia. Las pocas ficciones en actividad dejaron de realizarse. Los programas de entretenimientos se hacen sin participantes en los estudios y los magazines con menor cantidad de integrantes. Todo cambió.

Los ciclos que más debieron modificar su estructura fueron El muro infernal -terminó el viernes pasado- y El precio justo, los ciclos de juegos de Telefe. En El Trece pasó algo similar con el programa de Guido Kaczka, Bienvenidos a bordo. Los programas con panelistas comenzaron a rotar gran parte de su staff y muchos de ellos hacen participaciones por Skype o a través de la aplicación Zoom. El distanciamiento social activa protocolos en todas las emisoras. En materia de ficción, se suspendieron las grabaciones de la única tira local que estaba al aire, Separadas, producción de Polka que dejó de estar -momentáneamente- fuera de pantalla; aunque también se frenó la segunda temporada de El Tigre Verón (prevista para El Trece) y una miniserie para Netflix, El Reino, con protagónicos de Mercedes Morán, Diego Peretti y Nancy Dupláa, que estaba en pleno rodaje.



La audiencia en alza

"Telefe Noticias" logró picos de audiencia durante la cuarentena

Si de audiencia se trata, se registraron alzas de hasta 133% en noticieros o periodísticos en señales netamente de noticias como C5N, TN, Crónica, A24 o Canal 26, donde el encendido llegó a crecer de 6.81 a 15.81 puntos en conjunto.. En la televisión abierta, el alza fue de hasta un 30% promedio, sobre todo en el inicio de la cuarentena. Se sumaron 1,3 millones de televidentes en el área metropolitana.

Para los programas de noticias de la mañana, la suba fue del 31%, al mediodía 42% y a la noche también del 42%, siempre según datos y estadísticas de la única medidora de audiencia en la Argentina, Kantar Ibope Media. Por lo general, TN lidera las mañanas mientras que C5N es muy fuerte en el prime time, con los ciclos Minuto Uno y Desafío 2020, que se imponen ampliamente sobre periodísticos de la competencia.

En televisión abierta subió la audiencia de los noticieros -lideran cada jornada en los más vistos del día- con crecimientos de hasta 30%. Telefe Noticias llegó a lograr 12 puntos de pico en este mes de cuarentena, mientras que Telenoche promedia 9.5.



Pérdidas millonarias en facturación publicitaria

Aquí aparece el mayor déficit del mes de aislamiento que se cumple en la Argentina, en relación a la televisión. La alicaída facturación publicitaria viene de cuatro años en picada. 2016, 2017, 2018 y 2019 fueron mostrando, en ese orden, menor cantidad de pauta vendida para los canales.

Concretamente en el mes de abril -aún en curso- la venta de avisos en los canales privados cayó un 50% en referencia a los objetivos que se habían propuesto las emisoras para este período, los cuales “ya eran conservadores, considerando la situación previa del mercado”, confió a Teleshow una fuente inobjetable del área comercial de las emisoras de aire.

Sumando a Telefe, El Trece, América y El Nueve, la pérdida real en relación a la pauta publicitaria oscilaría en términos reales a aproximadamente 400 millones de pesos para el mes de abril. “El mercado publicitario ya viene muy deprimido desde hace cuatro años -amplía la fuente-. La pauta no viene creciendo en relación a costos globales y paritarias, siempre muy por debajo de la inflación. El año pasado fue el peor de los últimos cuatro. Nada indica que en mayo o junio pueda recuperarse, por lo pronto”.



Reflexiones

Teleshow consultó a referentes de la industria televisiva a la hora de hacer el balance de este mes de cuarentena y sus consecuencias en el negocio del entretenimiento. En El Nueve “finalizó Tu Mejor Finde, que no lo teníamos previsto, debido a la merma publicitaria. Tuvimos que modificar formatos como El Show del Problema y Mejor de Noche -enumera Diego Toni, gerente de Programación de la emisora-. Los reformulamos momentáneamente a periodísticos; replanteamos los vivos y la cantidad de talentos en el piso para poder cuidarnos todos".

"Modificamos muchas posiciones de trabajo interno reconvirtiéndolos a home office. Tuvimos que crear nuevos programas como es Quedate... para acompañar la actualidad y por suerte pudimos avanzar, aunque más lentamente, con el proyecto de Julián Weich y Carolina Papapleo que debuta el próximo 2 de mayo. Los cambios y el cuidado de la gente son constantes. Tanto Beto Casella como Esteban Mirol, Susana Roccasalvo y Carlos Monti conducen sus programas desde sus casas”.

Liliana Parodi, a cargo de la programación y el área artística de América, señala: “Lo único que hicimos fue que Moria (Casán) primero pidió no ir al canal por su salud y luego por su contenido era difícil darlo vuelta para hacer la temática del coronavirus, y ella prefirió no seguir. En ese caso fue la primera y casi única modificación que tuvimos que hacer en la grilla, y ahí entró el programa de Alejandro Fantino, que se cambió para abordar la actualidad”.

“Nosotros con Antonio Laje y Buenos días América, con Guillermo Andino e Informados de Todo durante la mañana sigue según estaban, Jorge Rial da vuelta Intrusos y el equipo hace el espectáculo y también la actualidad; así que ahí tampoco hubo problemas. Como todo el equipo es periodístico no hay conflicto”, explicó.

"Extendemos el noticiero a dos horas. El que sufre un poco más es Polémica en el bar, porque ellos tienen actores y no se puede según la Asociación Argentina de Actores, entonces la parte de humor se resiente. Mariano Iúdica tiene experiencia en magazine y entonces junto a los periodistas e invitados hacen un Polémica más periodístico. Intratables es el mismo esquema de siempre. Animales Sueltos con Luis Novaresio también continúa el tema de la realidad y no hay modificaciones”, resume Parodi.

"El problema son aquellas ficciones que se suspendieron y todas aquellas que estaban en proceso -apunta Pablo Culell, uno de los responsables de Underground, factoría de ficciones como El Marginal, que paró sus actividades-. Y acá van a pasar dos cosas. Una es el tema económico mundial, que desde el punto de vista presupuestario se va a complicar, porque cuando todo vuelva a la normalidad, la crisis va a ser muy grande. Hay que ver qué empresas y qué rubros repuntan, y cuáles no”.

“Nosotros teníamos El Marginal 4 en previa, pero también está parado. Hoy vamos poniendo fechas posibles de arranque de filmación, y las vamos cambiando de acuerdo a la realidad. Una vez que se termine la cuarentena y los protocolos sanitarios permitan hacer ficción, que serán acordados con actores y con la industria, recién ahí se podrá ver de qué manera se puede grabar entre tipo de producciones, por la cantidad de actores, extras y técnicos que participan. No es lo mismo grabar una serie contenida que algo así. Tenemos fecha hacia agosto de arranque pero puede ser que se postergue, lo que es seguro que este año no se va a estrenar El Marginal 4”, concluyó Culell.

A partir de hoy la cuarentena tendrá nuevas excepciones que quizás ayuden a que la economía del país comience, lentamente a mejorar. El camino no parece fácil para las empresas y comercios. La televisión bien lo sabe y, aunque sigue siendo pesimista para el corto plazo, y sabiendo que el 2020 seguramente será peor que los cuatro últimos años, aún así no pierde las esperanzas de que en algún momento la taba se de vuelta y regrese parte del esplendor que supo tener esta industria.