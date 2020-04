Carta de un lector Región 22 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

PARA LOS CIUDADANOS DE VILA



Sunchales, abril de 2020.



Con motivo de celebrarse, el próximo 24 de abril, el día de San Fidel y, consecuentemente, un nuevo aniversario de la fundación de mi querido pueblo de Vila, es que siento la necesidad de expresar mis recuerdos y agradecimiento por lo que este pueblo me brindó.

Recuerdo primero mi niñez, en la Escuela N° 385, que me formó en mi aprendizaje; y vaya mi agradecimiento entre tantos, a quien fuera la maestra que más clases me dio, la Sra. Plácida López de Porta, para todos nosotros, la “Sra. rubia”.

Luego recuerdo a mi querido Club Centro Cultural Argentino, para el cual tuve honor y orgullo de vestir, durante varios años, la camiseta Nº 5.

Cómo no acordarme también de la Sociedad Italiana, cuyo edificio es orgullo de la Provincia de Santa Fe. Además tuve la suerte de integrar, durante algunos años, su Comisión Directiva. Y cómo olvidar a la Peña Filodramática, y a los grandes momentos vividos, los ensayos y luego la presentación de las obras teatrales.

Serían interminables mis recuerdos, y es que precisamente al hacer memoria me aflora la nostalgia y algún traicionero lagrimón que humedece los ojos. Es por eso que hoy quiero saludar a todos los Vilenses, tanto a aquellos que viven actualmente en el pueblo, como a los que, como yo, tuvieron por distintos motivos que abandonarlo.

Vaya para todos ellos mi recuerdo y profundo aprecio.

Te quiero VILA!!!



