José Barbero en teleconferencia con el gobernador Omar Perotti Región 22 de abril de 2020 Redacción Por RAMONA

Ver galería 1 / 2 - FOTO PRENSA COMUNA// TELECONFERENCIA./ El Presidente Comunal durante el diálogo con el primer mandatario santafesino. ENTREGA./ El jefe del Gobierno local interesándose en aportes al Banco Solidario.

RAMONA. - Desde la Municipalidad local se informó que el pasado domingo, en horas de la tarde y convocada por el gobierno provincial, se efectuó una teleconferencia, presidida por el titular del Poder Ejecutivo y de la que participaron más de 200 mandatarios locales y funcionarios provinciales.

El objeto de la misma fue repasar la aplicación de todas las acciones de lucha contra la pandemia y la instrumentación de la fiscalización y el seguimiento de las nuevas actividades que han sido autorizadas por el gobierno nacional, a fin de controlar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y evitar, así, situaciones que impidan el pleno cumplimiento de las pautas sanitarias establecidas.

En dicho marco, se aportó la asistencia administrativa para que los nuevos exceptuados puedan cumplimentar debidamente el procedimiento establecido, para iniciar con su explotación con observancia de esas normas.



ASISTENCIA FINANCIERA PARA COMERCIOS

Destinado a costear gastos fijos de funcionamiento de emprendimientos locales que no han podido desarrollar su actividad durante el período de aislamiento, la administración comunal dispone fondos para asistir económicamente a los afectados, orientados al pago de alquileres, suministro eléctrico, deuda con proveedores o parte de sueldos o cargas sociales.

A través del Fondo Rotatorio COVID-19, se establece una línea crediticia para comercios y servicios inscriptos en el Derecho de Registro e Inspección, que no registren deuda con el municipio, siendo 58 los censados que cumplen las referidas exigencias. Si bien el monto dependerá de la cantidad de beneficiarios, se establecieron como condiciones una tasa de interés de 0 % y un plazo de devolución de 12 meses.

Esta iniciativa se lleva a cabo a través del compromiso de recursos propios, gestionándose un refuerzo financiero por parte de la Provincia que permita incrementar el número de personas alcanzadas o la suma a conceder a cada una de ellas.



ENTREGA DE PRODUCTOS DEL BANCO SOLIDARIO

Recolectada una importante cantidad de alimentos y artículos de limpieza, fruto de la solidaridad de los ramonenses, se concretó el primer reparto entre familias que, por la imposibilidad de desarrollar su oficio, ha encontrado dificultades para acceder a la satisfacción de las necesidades básicas de su grupo familiar.

Adicionalmente, con la colaboración de costureras locales, se confeccionaron barbijos que se permutan por alimentos no perecederos satisfaciendo un doble objetivo social y sanitario, considerando la obligatoriedad del uso de este elemento de protección, dispuesta por decreto provincial.

Cabe mencionar que son más de 80 las viviendas asistidas, que expresaron dificultades para acceder a productos esenciales, tratando de asegurar los mismos y una alimentación adecuada para niños y adultos que residen en cada hogar.



CONTROL DE TEMPERATURA EN LOS ACCESOS

A fin de intensificar y ampliar los operativos de fiscalización de vehículos y personas que ingresan a la localidad, se han incorporado instrumentos de medición de temperatura que permitan detectar eventuales síntomas y, en su caso, requerir la asistencia médica necesaria ante tal escenario.

Los controles se encuentra apostados en de accesos norte y sur y se realizan en colaboración con la personal policial y miembros del cuerpo de Bomberos Voluntarios. Los operativos apuntan a reducir al mínimo la circulación de personas y el consecuente riesgo de contagio de la población.