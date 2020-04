"Puedo entrenar, pero no es lo mismo que ir a la pista" Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por Farid Suárez trata de mantenerse lo más que se puede en forma en su entrenamiento de cuarentena en casa. "Personalmente pienso que el año deportivo está perdido", agregó.

FOTO ARCHIVO ANALISIS./ El bicampeón argentino del kilómetro se refirió al contexto, en un año donde parece muy complicado que haya competencias.

(D.G.)./ La versión del #Quedate en Casa para un ciclista lógicamente implica una sensación especial. A la fiel compañera de entrenamientos, carreras o paseos le toca descansar desde hace más de un mes, mientras que el deportista trata de mantenerse en el mejor estado físico posible utilizando el espacio que dispone en esta cuarentena, cuidando su salud.

Quienes cuentan con el rodillo o la bici fija buscan mantener lo más parecido a un ritmo competitivo, aunque en el alto rendimiento las diferencias son notorias. Farid Suárez nos contó cómo viene sobrellevando este período:

«Hago en casa los trabajos físicos con cosas que tengo, como unas barras pesadas, también un poco de abdominales, trabajo con el peso corporal. Después, en la parte de la bici tengo el rodillo que es donde caliento o hago pasadas de agilidad, y cuento con una bici fija donde estoy realizando la fuerza y los trabajos. En eso tengo la posibilidad de entrenar, aunque obviamente no es lo mismo que ir a pedalear a la pista», puntualizó el pedalista del Club Ciclista de Rafaela.

El velocista reconoció que «estoy perdiendo un poco de nivel, pero al menos puedo mantener algo. Nosotros veníamos trabajando en la parte final de la pretemporada, ya entrando en la preparación para el Panamericano que era para esta fecha en Bolivia. Estábamos apuntando a eso, pero pasó todo esto de la Pandemia y no pudimos ir. Teníamos una concentración planeada a fines de marzo en Buenos Aires para definir quienes viajaban, ahora está todo parado y no se sabe cuando va a arrancar», destacó en cuanto a uno de los objetivos internacionales que quedaron postergados.

En cuanto al hipotético panorama a futuro, comentó que «la UCI mandó un comunicado que hasta el 1 de julio está todo frenado y en esa fecha se volverán a reunir para evaluar, ver las cosas y decidir que van a hacer. A nosotros nos toca tratar de mantenernos en la medida de las posibilidades».

Un dato importante para que los deportistas puedan estar tranquilos, es que las becas (para quienes accedieron a las mismas por sus méritos deportivos del año anterior) están siendo cumplidas en tiempo y forma por los entes nacionales. «Por suerte la selección sigue pagando las becas, están atentos a ello. Saben que los deportistas necesitamos de ese dinero, de esa beca porque nos da de comer. Están cumpliendo bien, al día, al menos de mi parte no tengo problemas así que muy contento por eso. Es importante, así como nosotros le cumplimos a ellos, ellos lo hacen con nosotros».

Como opinión personal, finalmente expresó que «aunque esperamos lo que resuelva la UCI, personalmente pienso que el año deportivo está perdido, no va a haber nada, pero esperemos que todo mejore y que 2021 sea mucho mejor que éste. En cuanto al ciclismo venimos atrasados en cuanto a Europa o los países potencia, pero esperemos que el año que viene podamos arrancar bien».