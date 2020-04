En el reparto de la plata AFA le da a todos, menos al Regional Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por Es dinero que recibe de FIFA para desarrollo y lo destinará a los clubes. Abarca todas las categorías, salvo una vez más, el Regional Amateur.

FOTO ARCHIVO UNION DE SUNCHALES./ Los clubes del Federal A recibirán 190.000 pesos. A los de la B Metro le dan 500.000.

El Federal A y las diferentes categorías del fútbol argentino recibieron ayer por la mañana la notificación por parte de AFA donde se explicaba que sería destinado a los clubes el dinero proveniente de los programas elaborados por FIFA y Conmebol para sobrellevar la pandemia del Coronavirus.

El total que la casa madre del fútbol argentino distribuirá será de 74 millones de pesos entre todas las divisiones. La categoría superior del Consejo Federal recibirá 5.7 millones de pesos que serán divididos en partes iguales para las 30 instituciones que forman parte del torneo lo que deja un total de $190.000 para cada uno.

Cabe destacar que este dinero es totalmente independiente a lo que perciben los clubes mes a mes y que hace unos días fue abonado. De tal modo, en el caso de Unión de Sunchales, tendrá unos recursos como para solventar parte de los gastos de su plantel en estos momentos difíciles donde no hay competencia.



SALVO EL REGIONAL AMATEUR, PARA TODOS

Recordemos que la AFA determinó que fueron destinados $ 1.000.000 para cada uno de los clubes de Superliga (24) y Primera Nacional (30), con un total de $ 54 millones en total para ambas categorías.

En tanto, en la escala a las siguientes categorías se determinó repartir los restantes $ 20 millones de la siguiente manera: $ 500.000 para cada club de la B Metro (18), $ 200.000 para cada club de Primera C (19), $ 100.000 para cada club de Primera D (15) y $ 190.000 para cada club del Federal A (30).

Como se puede apreciar en la descripción de los beneficios, la AFA incurre en una nueva discriminación para con el fútbol del interior. El Regional Amateur es la cuarta categoría en la jerarquía, y debería ser equiparada con la Primera C. Y no solo esta última tiene un aporte (inclusive más que el Federal A, que es una división superior, y que debiera cobrar 500.000 como la B Metro), sino que también recibe la Primera D.

En realidad esto no sorprende ni mucho menos. Cuando estaba en disputa el Federal B ocurría exactamente lo mismo. Otra muestra de cómo se pisotea al interior de las divisionales bajas en el edificio de calle Viamonte.