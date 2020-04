Fany Mandelbaum: víctima de pornoextorsión Información General 22 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En medio del aislamiento total y obligatorio que rige desde hace más de un mes en el país, el Gobierno recomendó el sexo virtual. Así lo dijo el médico infectólogo José Barletta con el objetivo de evitar que las personas rompan la cuarentena y que mantengan contacto físico con otras con quienes no conviven. Claro que ante la alternativa, hay que tomar ciertos recaudos para que el material que queda en la nube no sea utilizado por terceros con malas intenciones, evitando así la pornoextorsión.

Ser víctima de extorsión a través de las redes es algo que puede ocurrirle a cualquiera, haya mantenido sexo virtual o no, tenga material comprometedor en su computadora o dispositivos electrónicos, o no. Como fue el caso de la periodista Fanny Mandelbaum, que contó que fue amenazada con difundir material suyo si no pagaba cierta suma. Ella aseguró que no tenían nada que mostrar.

“No me mandaron un mail, me mandaron 30, constantemente con diferentes remitentes, yo lo abría y era lo mismo. Me pedían 2.500 Bitcoins para no mandar mis videos”, contó la periodista en diálogo con Los ángeles de la mañana.

“¿Qué te paso cuando leíste ‘Fanny tenemos tus videos’?”, preguntó Ángel de Brito, a lo que ella contestó muy segura: “Tengo una ventaja, formo parte del 90 por ciento que nunca vio una porno porque no le gusta. Entonces le pregunté a mi hijo si había usado mi computadora, y me dijo ‘para qué voy a usar la tuya si tengo la mía’. Entonces me quedé tranquila".

Además, contó que se trataba de correos genéricos, en los que el remitente ni siquiera sabía a quién los dirigía: “No saben si soy mujer u hombre porque mi mail no tiene mi nombre. Entonces insistían porque pensaban que era un hombre, me dijeron que tenía buen gusto, que elegía las mejores pornos, que me felicitaban, era un mail larguísimo”.

Para cerrar con el tema, contó que eran textos en inglés y en los que hasta figuraba la primera contraseña de correo electrónico que ella utilizó hace más de doce años.

Pero no es el único episodio similar que le tocó pasar a Fanny, que recordó: “Hace mucho me llegó un mensaje donde me decían que me regalaban un celular, que respondiera. Respondí y desde ese día me llegan veinte mails de chicas rusas diciéndome que quieren tener sexo. Algunos dicen ‘¿querés tener una hermosa noche con tu mujer? siempre erectos’”.

"Ya no abro más nada”, aseguró, y contó que sus nietos constantemente le recomiendan que no responda nada, que nadie regala nada, a lo que el conductor, con humor, respondió: “Te van a sacar tus nietos la computadora”.

Respecto a las recomendaciones en tiempos de cuarentena, Barletta aseguró: “Hay un montón de aplicaciones online para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que lo mejor es evitar encontrarnos con personas con las que no convivimos. En este escenario, herramientas que hoy tenemos disponibles como las videollamadas, el sexo virtual, el sexting, pueden ser una buena alternativa”.

En ese contexto, expertos en tecnología advirtieron sobre una serie de precauciones a tomar para ser víctimas de la pornoextorsión, como no tener sexting con cualquiera, usar aplicaciones que no almacenen los contenidos una vez enviados o no exponerse por completo.