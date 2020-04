A seguir la cuarentena en Rafaela Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Si bien tiene mayor trascendencia la noticias de argentinos varados en el exterior y que no pueden volver al país, dentro de nuestro mismo territorio nacional se daban circunstancias particulares que impedían que muchos puedan regresar a sus ciudades o pueblos de origen.

El caso de los rafaelinos que están en Central Norte de Salta, el técnico Ezequiel Medrán y el futbolista Enzo Gaggi, es uno de ellos. Como con todos los torneos del fútbol argentino y de la mayor parte de las Ligas a nivel mundial, la incertidumbre en el Federal A es total, pero mucho más cerca de pensar en volver a jugar a partir del segundo semestre.

De acuerdo a la publicación del diario "El Tribuno", ambos regresaron a Rafaela a seguir la cuarentena. "En la lista de profesionales que optaron por regresar a su ciudad natal se sumaron Ezequiel Medrán, Enzo Gaggi y Juan Gabriel Rivas, al menos por ahora, le pusieron punto final a su estadía en La Linda. Lejos de sus familias y sin actividad por la suspensión del torneo Federal A, como el resto de los torneos en el país, decidieron continuar con el aislamiento en su tierra natal. Como suele pasar normalmente, el técnico de Central Norte tomó el control de las cosas y fue el gran estratega de armar el agotador viaje. Medrán, en compañía de su novia, dejó de ser el DT para convertirse en un especie de salvador para Gaggi y Rivas, quienes pudieron volver con su seres queridos gracias a la buena voluntad del entrenador.

"El mapa de ruta de Ezequiel Medrán para retornar a casa en su vehículo particular era similar o parecido al de sus jugadores, Gaggi reside en la misma ciudad de Rafaela y Rivas en Santa Fe. El exarquero de Boca no tuvo problemas en compartir el viaje, caso contrario los volantes estaban obligados a permanecer en la provincia, ya que no poseen automóvil", agregó la nota del medio salteño.