Un infectólogo duda para 2021

Un infectólogo japonés puso en duda la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio ya pospuestos para el 2021, al estimar que Japón podrá controlar la pandemia este verano (boreal) pero "no así otros países" que participarán de la cita. Kentaro Iwata advirtió que: "hay dos factores para que se realicen los Juegos: primero que Japón controle el virus y segundo que el resto de los países también lo consigan", indicó la agencia de noticias EFE.

"Japón podría tener controlado el Covid-19 para este verano, pero nadie asegura que en otros países ocurra lo mismo y eso haría difícil la llegada de tantos atletas en 2021", destacó el científico.

La competencia olímpica fue programada del 23 de julio al 8 de agosto del año próximo y tanto las autoridades del gobierno japonés como el Comité Olímpico Internacional (COI) aseguran que "los Juegos se harán en 2021 con seguridad".

El titular del COI, el alemán Tomas Bach, ya adelantó que de no realizarse el año que viene la competición "no podrán volver a posponerse".



TAMBIEN EN EL COMITE ORGANIZADOR

Por su parte, el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, Toshiro Muro, puso en duda que se puedan desarollar los mismos con absoluta normalidad debido a la incertidumbre del fin de la pandemia de coronavirus. "No creo que nadie pueda decir si será posible controlar la pandemia para el mes de julio del próximo año o no. No estamos en disposición de responder claramente a esa pregunta", dijo.

"Tomamos la decisión de posponer los Juegos por un año, así que todo lo que podemos hacer es trabajar duro para prepararnos. Esperamos, sinceramente, que para el próximo año la humanidad haya podido superar la crisis", añadió.