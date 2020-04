Psicólogas brindan asistencia ante las consecuencias de la pandemia Región 22 de abril de 2020 Redacción Por El Comité de Crisis de Suardi, conformó un espacio de contención y asesoramiento virtual para familias y personas que se encuentren en una situación de alto nivel de stress, ansiedad, angustia o que se sientan superadas por alguna circunstancia particular debido a la situación de aislamiento social.

SUARDI. - El Comité de Crisis de esta ciudad, conformó un espacio de contención y asesoramiento virtual para familias y personas que se encuentren en una situación de alto nivel de estrés, ansiedad, angustia o que se sientan superadas por alguna circunstancia particular debido a la situación de aislamiento social, publicó El Departamental.

El grupo está integrado por las psicólogas, Carolina Amuchástegui, Noemí Campos, Sofía Barolo, Rosana Gerlero, María José Nicola y Valeria Poi.

En diálogo con Radio Belgrano, Amuchástegui comentó que estamos a disposición de la gente para contener y escuchar por eso les pedimos que nos escriban o nos llamen para brindarles nuestro asesoramiento.

Por su parte, Valeria Poi, aclaró que nosotros no hacemos un tratamiento, sino que el gran objetivo es brindar asistencia a la comunidad ante esta situación de crisis generada por la pandemia. La cuestión económica está afectando a todas las familias y sobre todo a aquellas que no pueden salir a trabajar por lo que brindamos este espacio para que puedan plantear sus problemas.

Sobre la necesidad de mantener la tranquilidad, Noemí Campos, insistió en que hay que alentar a la gente en ese sentido. Es claro que esta pandemia afecta de manera muy diferente a las clases sociales ya que aquellos más pobres tienen relaciones vinculares más difíciles ante las situaciones de hacinamiento que se dan en muchos hogares.

En torno a la situación de los niños, explicó que seguramente ellos se sienten seguros con padres seguros. Por eso si los vemos enojados, con pesadillas, insonmio, etc. habrá que inventarle juegos, hacerlos caminar, distraerlos, para que se sientan más comprendidos ante una situación que muchos de ellos no entienden por su edad.

Por otra parte remarcaron que una de las problemáticas que nos atraviesa a todos es la incertidumbre. Estamos pidiendo respuestas permanentemente, es decir estamos en una búsqueda constante. Ante esto es importante tener una rutina, vivir el día a día, plantearnos pequeñas metas, a partir de los recursos que tenga cada uno.

Creo que no nos debemos pelear con la situación, porque nos toca y no lo podemos cambiar, por eso debemos transitar el momento buscando permanentemente soluciones porque será difíciles encontrarles, explicó Amuchástegui.

Lo que pedimos es que las emociones no paralicen a la gente, dijo Poi. Por eso es importante sacar lo que uno puede tener en su interior. Indudablemente que esta pandemia dejará huellas en muchos de nosotros.

Consultadas sobre la violencia de género, Campos, reconoció que se incrementa a partir de la convivencia que impone la cuarentena. Hay reacciones esperables, pero cuando las reacciones se acentúan más se transforman en un trastorno al que hay que prestarle atención. Si la situación se sale de control se debe recurrir al tratamiento para tener salud física y picológica.



Los teléfonos de contacto son:

3562-442658, 445597, 408191, 509739, 407185 y 516129