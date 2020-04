Responden a Djokovic sobre el tema vacunas Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO NA ANDY RODDICK

BUENOS AIRES, 22 (NA) - El ex tenista Andy Roddick señaló ayer que quiere "ver lo profunda" que es la creencia de Novak Djokovic "si se pierde torneos de Grand Slam por no vacunarse" luego que el serbio dijo que no le gustaría que lo obligaran a colocarse una vacuna para volver a competir cuando pase el pico de la pandemia de coronavirus​.

"Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde torneos de Grand Slam por no vacunarse", expresó el estadounidense, quien agregó: "Lo importante no es si cree o no en las vacunas, sino lo que es más seguro para que vuelva el tenis".

De esta manera, Roddick salió al cruce luego que el deportista de Serbia manifestó: "Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar". Además Roddick señaló en diálogo con el programa Tennis Channels Live que solo será posible que la actividad regrese si hay "una vacuna para todos", a la vez que señaló: "No tengo que estar de acuerdo con lo que piense Djokovic. Él sabe que llegará el día en el que tendrá que tomar una decisión al respecto".

Djokovic, actual número uno del mundo, mantuvo una charla vía Facebook Live con un grupo de atletas de su país en la cual se expresó frente a los rumores que indican que los jugadores deberán vacunarse obligatoriamente contra el COVID-19 para que se pueda retomar la actividad. "Si esa será la regla, la ley, ¿qué va a pasar? Debería entonces decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar", manifestó.

Para el serbio, "los viajes serán el principal obstáculo" para que se puedan desarrollar las competencias, aunque estimó que se podrían volver a disputar "antes de septiembre u octubre" próximos.

"La temporada se reanudará oficialmente cuando todo el mundo esté seguro al cien por cien de que la gente puede venir. Y eso llevará tiempo", afirmó.

Luego de sus declaraciones, Djokovic envió un comunicado al New York Times en el cual indicó: "Para ser sincero, como el resto del mundo, estoy un poco confundido. A pesar de tener acceso a información y recursos, no estoy seguro de qué podría ser lo mejor que se puede hacer. Me gustaría tener más detalles sobre el proceso antes de tomar las decisiones correctas. Yo no soy un experto, pero quiero la oportunidad de elegir lo que es mejor para mi cuerpo. Mantengo la mente abierta y continuaré mi investigación sobre el tema porque es importante y nos afectará a todos", aseveró.