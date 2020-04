Fallo en contra por los mayores de 70 años Suplemento Jubilados 22 de abril de 2020 Redacción Por EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: NO APELARAN

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no va a apelar el fallo que declaró inconstitucional que los mayores de 70 años tengan que llamar a la línea 147 antes de salir de sus viviendas pidiendo un «permiso».

Así lo adelantó el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, que aclaró que van a mantener el plan como un «sistema de apoyo» para los adultos mayores para reducir su presencia en las calles por el riesgo de contagio de coronavirus.

Según consignó el portal de Todo Noticias, Santilli destacó que el lunes evitaron que 12 mil jubilados salieran de sus casas. Dijo que quieren que sigan llamando al 147 "para evitar que circulen en la calle, excepto que haya una razón muy importante" como el cobro de jubilaciones o vacunación. Advirtió que en el mundo ocho de cada diez muertos por Covid-19 es mayor de 70 años, y que por eso impulsaron esta medida.

Explicó que no van a apelar el fallo del juez Lisandro Fastman, que declaró inconstitucional a la acción al hacer lugar a un amparo. Dijo que no están sorprendidos por la resolución y que sabían que "era posible" que hubiera un revés judicial.

Afirmó que el programa va a seguir como un "sistema de apoyo" y que es fundamental proteger a uno de los sectores que tienen mayor factor de riesgo por el virus. "Estamos convencidos que debemos cuidar a los más golpeados por la enfermedad", indicó en diálogo con radio La Red.

El lunes el gobierno porteño oficializó la medida a través de una resolución conjunta entre la jefatura de Gabinete y el ministerio de Salud del distrito publicada en el Boletín Oficial, durante la cuarentena; pero un juez porteño declaró la inconstitucionalidad de estas medidas.

Citó el artículo 16 de la Constitución Nacional, en el que se establece la "igualdad ante la Ley". "La medida importa una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada, al imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población", indicó.