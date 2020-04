Se instalaron cámaras térmicas en estaciones Nacionales 22 de abril de 2020 Redacción Por EN RETIRO, ONCE Y CONSTITUCION

FOTO NA MINISTROS. De Pedro y Meoni supervisaron ayer los trabajos en Retiro.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Gobierno presentó ayer las nuevas cámaras térmicas que están en proceso de instalación en las estaciones de trenes de Retiro, Once y Constitución para detectar fiebre en los pasajeros, por tratarse de uno de los síntomas de Covid-19, en medio de la pandemia de coronavirus.

Se trata de un sistema infrarrojo de detección rápida de temperatura corporal que analiza el calor emitido por las caras de las personas, sin demoras y sin interrumpir el tránsito, a través de un método no invasivo.

Según se informó además a la prensa, de manera oficial, la instalación de las cámaras en las estaciones cabeceras de Retiro, Once y Constitución forma parte de una iniciativa conjunta entre los gobierno de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires en busca de combatir el avance del coronavirus.

El ministro de Transporte, Mario Meoni, junto a su colega de Interior, Eduardo de Pedro, presentaron ayer los dispositivos en Retiro, acompañados por el subsecretario de Transporte Automotor, Gabriel Bermúdez, y el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro.

"En todos los casos, el objetivo dispuesto por el presidente (Alberto Fernández) es el mismo: cuidar a los argentinos, lograr una detección temprana de síntomas de Covid-19 y poder así generar protocolos de aislamiento", dijo Meoni.

Por su parte, De Pedro manifestó que "más allá de la tecnología, por supuesto que estas cámaras funcionan mejor cuando mejor funciona la sociedad".

"Quiero felicitar al ministro de Transporte por esta iniciativa; en marzo también instalamos este sistema en Ezeiza y funcionó muy bien", agregó.

Y completó diciendo: "Estamos trabajando para colocar cámaras en 31 centros de frontera distribuidos a lo largo de nuestro país", las cuales se espera que estén en funcionamiento en aproximadamente 15 días.

La semana pasada se puso en funcionamiento el mismo sistema que detecta la fiebre de los pasajeros en el Centro de Trasbordo de Constitución, que se encuentra en el ingreso al Subte C a cargo de la Ciudad de Buenos Aires, y en los próximos días se completará con las cámaras en estación de tren.