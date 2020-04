Guerrieri y Girolami con los WTCR Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Se cumplió con la segunda carrera de eSports para autos de WTCR en el circuito Slovakia Ring, y en donde los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami representaron a Honda Racing, al igual que sus compañero Tiago Monteiro y Atila Tassi, y otros siete pilotos de la categoría mundial de autos de turismo que toman parte de este evento virtual.

Guerrieri se refirió a su labor en las dos carreras. "Hice mucha práctica y realmente me metí en todos los detalles en los que tenés que concentrarte para mejorar, no solo en la conducción, sino también en tu estrategia, degradación de los neumáticos, ritmo de carrera, también dónde y cómo podes adelantar", apuntó.

Con respecto a las carreras, el piloto subcampeón de WTCR 2019 manifestó: "Fueron realmente muy exigentes; requirieron mucho enfoque y concentración y eso me gustó. En la primera, simplemente esperé a que la carrera viniera hacia mí y después de la mitad fui avanzando hasta el ‘top 10', para poder comenzar en los primeros lugares con de grilla invertida, en la segunda y lo logré".

"En la segunda carrera, el ritmo también fue bueno. El objetivo era básicamente el mismo, permanecer con el grupo de vanguardia, pero no pude hacerlo porque uno de los otros pilotos seguía chocando contra mí. Luché por el podio, pero este participante me sacó de los puestos principales. Sentí que era un buen entrenamiento. No hay tanto trabajo físico sino mucha concentración, un poco de estrés, como en una carrera normal, y mi cuerpo lo sintió", admitió Guerrieri.

En cuando a su compañero, Girolami, el cordobés expuso: "Estoy feliz porque antes de las carreras tuve problemas de conexión, pero al final funcionó bien y lo más importante fue que pude participar. Logré clasificar a dos décimas detrás de Esteban, y entre los principales pilotos de WTCR en la grilla. Ambas carreras fueron bastante emocionantes, luchando contra los otros participantes de simuladores, con mucho respeto".

Al referirse sobre su performance, el representante de Isla Verde manifestó: "Tuvimos problemas con la temperatura de los neumáticos de la parte delantera izquierda, que fue demasiado alta, y perdí algunas posiciones al final. La segunda carrera fue mucho mejor; Pude atacar agresivamente y terminé 22º, que fue un buen resultado".

"Quiero felicitar a WTCR por este evento y también a Honda, ¡porque un Civic Type R TCR ganó la segunda carrera! Estoy contento con mi mejora de Hungaroring, y estoy seguro de que hay mucho más por venir" , alentó Girolami.

Las próximas competencias serán en mayo, corriendo en los circuitos chinos de Ningbo (4) y Shanghai (18).