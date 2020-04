Casal pidió el rechazo a la propuesta de Cristina Nacionales 22 de abril de 2020 Redacción Por SESIONES VIRTUALES EN EL SENADO

FOTO NA EDUARDO CASAL. Elevó el pedido ante la Corte.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, pidió a la Corte Suprema de Justicia desestimar el pedido que le hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner para que el máximo tribunal determine la legalidad de las sesiones virtuales.

Tras recibir la solicitud de la presidenta del Senado, la Corte le pidió a la Procuración General que emitiera un dictamen con su opinión sobre el tema y la respuesta fue que "corresponde desestimar la solicitud" por tratarse de una consulta y no de una controversia que deba resolver la máxima autoridad judicial.

En el dictamen, Casal subrayó que el Poder Judicial, con la Corte como máxima autoridad, actúa "en las causas de carácter contencioso, limitación que, cuando se refiere al examen de las actividades ejecutiva y legislativa, es imperioso respetar para la preservación del principio de división de poderes".

"Ante la falta de un agravio discernible respecto de una cuestión justiciable, estimo que corresponde desestimar la solicitud tendiente a que (la Corte Suprema) determine si resulta constitucionalmente posible que el Senado de la Nación sesione por medios digitales", agregó.

Casal consideró que el caso que fue presentado directamente por la vicepresidenta ante la Corte, que no es de competencia originaria de dicho tribunal.

Para el procurador, esto "excede el marco de actuación del Poder Judicial" y por lo tanto "corresponde desestimar la solicitud".

A partir de la presentación de este dictamen, la Corte Suprema de Justicia queda para resolver si hace o no lugar al planteo de la vicepresidenta.