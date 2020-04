El golf pide volver a jugar con los protocolos de rigor Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO EXPECTATIVA./ Los golfistas podrían tener una vía para el retorno a los clubes.

En las últimas horas de este martes, la Asociación Argentina de Golf publicó en su sitio oficial la carta sobre el comunicado de solicitud realizado a Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes, para retomar la práctica del golf.

El texto de la misma es el siguiente: "nos dirigimos a usted a fin de solicitarle tramite ante autoridades nacionales, provinciales y municipales la posibilidad que en el marco de las regulaciones y protocolos vigentes vinculadas a la pandemia de COVID 19, se autorice la práctica del golf bajo los protocolos que a continuación detallamos.

Motiva la presentación la realidad que el golf es un deporte que en su esencia se puede practicar sin poner en riesgo a quienes lo practican ni a terceros. Se juega al aire libre, no hay contacto físico, el distanciamiento social es sencillo de aplicar, cada jugador juega con su equipamiento y ni siquiera comparten la pelota.

La administración de turnos, cobro de aranceles es mínima (con protocolos de seguridad vigentes) y en muchos casos se puede hacer online. Asimismo la apertura del golf supone un grado de riesgo sensiblemente menor que el de muchas de las actividades actualmente exceptuadas.

Es de público conocimiento que muchos países incluso algunos fuertemente afectados por el COVID 19, tales como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España etc. tienen abiertos o están abriendo sus campos y de hecho consideran el golf como una actividad beneficiosa tanto para salud física como psicológica.

En el mismo sentido están actuando países de la región como Uruguay, Paraguay y Chile entre otros. La práctica de golf en Argentina se lleva a cabo en 22 provincias, somos 304 clubes afiliados distribuidos en aproximadamente 180 municipios del más variado tamaño y distribución geográfica. Tenemos unos 50.000 jugadores matriculados.

A continuación detallamos una propuesta de PROTOCOLO OBLIGATORIO que contempla aspectos propios del golf y las regulaciones vigentes de distanciamiento social.

- Las salidas serán de un máximo de 4 personas salidas mínimo cada 12 minutos. De utilizar carros motorizados será 1 jugador por carro con proceso de desinfección.

- Se mantendrá en todo momento el distanciamiento social de mínimo 2 mts. Recomendando especial cuidado en tees de salida y greens.

- Se recomienda el frecuente lavado de manos durante la vuelta (alcohol en gel) y no llevarse manos a la cara.

- No tocar o compartir palos, pelotas u otro equipamiento con cocompetidores.

- Se recomienda jugar sin guante.

- Juego obligado con “bandera puesta”.

- Se retiran todos los rastrillos de la cancha (alisar bunkers con palo y pies).

- Evitar saludos con contacto físico entre jugadores.

- Los clubes no tendrán habilitados lugares comunes de reunión de gente, los baños públicos deberán tener todas las condiciones de higiene y seguridad. Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados.



ASPECTO ECONOMICO

La vuelta al golf bajo este protocolo permitirá a los clubes volver a generar ingresos que son fundamentales para poder pagar los sueldos de sus empleados que se estiman en por lo menos 4.000 empleos directos en todo el país. La apertura controlada y segura de la actividad permitiría a los clubes el cobro de sus cuotas sociales fundamentales para la preservación de los puestos de trabajo y de la existencia misma de cientos de clubes en todo el país.