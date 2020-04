Rafaela: 4 años de prisión a un joven por cometer 15 delitos Policiales 22 de abril de 2020 Redacción Por El condenado se trata de Diego Emiliano Acuña de 22 años. Fue condenado por robo simple; robo calificado por escalamiento; hurto calificado; estelionato; robo calificado por el uso de arma; amenazas; lesiones leves dolosas agravadas por mediar violencia de género; encubrimiento; abuso de armas y hurto simple.

FOTO ARCHIVO INVESTIGO LOS HECHOS. El fiscal Martín Castellano, a cargo de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela.

Un joven de 22 años identificado como Diego Emiliano Acuña fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo como autor de varios hechos delictivos cometidos entre los años 2015 y 2018 en la ciudad de Rafaela.

Así lo dispuso la jueza Cristina Fortunato en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se realizó ayer por la mañana mediante el dispositivo remoto Zoom.

El fiscal que investigó los hechos es el Dr. Martín Castellano, a cargo de la Sección Criminalidad Económica y Compleja (SeCEC) de la Fiscalía Regional Nº 5.

El funcionario del MPA informó que “Acuña fue condenado como autor penalmente responsable de quince hechos caratulados como robo simple -cometido en ocasiones-; tentativa de robo calificado por escalamiento -en dos oportunidades-; hurto calificado por la participación de un menor; estelionato -ocurrido en tres oportunidades-; tentativa de robo calificado por el uso de arma (cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse); amenazas simples; lesiones leves dolosas agravadas por mediar violencia de género; encubrimiento; robo calificado por el uso de arma (cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada); abuso de armas; robo calificado por escalamiento y hurto simple -en dos oportunidades-.” Todos los hechos fueron atribuidos en concurso real entre sí.

En relación a la audiencia, Castellano indicó que "se realizó de forma remota. El detenido se encontraba en la cárcel de Las Flores y la jueza, la Defensa y yo en nuestras respectivas oficinas".



LOS HECHOS

INVESTIGADOS

“Investigamos quince hechos delictivos cometidos entre los años 2015 y 2018 en Rafaela”, precisó Castellano.

En relación al primero de ellos, el fiscal precisó que ocurrió el 30 de agosto de 2015 en horas de la tarde. "Acuña, junto a otra persona no individualizada, se desplazaba a bordo de una motocicleta. Ambos interceptaron en la zona de la plaza La Paz a dos menores de edad, a quienes -mediante intimidación-, le sustrajeron elementos de su pertenencia. Luego de ello, se dieron a la fuga con lo sustraido".

"El segundo hecho fue cometido el 9 de septiembre de 2015 alrededor de las 16:30. Acuña, previo escalar el tapial perimetral de una vivienda, se dirigió hasta la puerta de ingreso y, en momentos en que intentaba forzarla con fines de robo, los moradores advirtieron su presencia. Ante esta situación, el condenado huyó del lugar escalando el tapial", relató.

"El tercer hecho fue perpetrado el 14 de enero de 2016 en horas de la noche. Acuña también escaló un tapial de una vivienda, forzó la puerta trasera con fines de sustraer elementos de valor pero, al advertir la llegada de la moradora del lugar, el condenado se dio a la fuga escalando el tapial", describió.

"El cuarto hecho ocurrió el 20 de enero de 2016 en horas de la siesta. Acuña ingresó sin ejercer fuerza ni violencia a un local comercial y sustrajo una notebook mientras en la vereda lo esperaban actuando como “campana” dos menores de edad".

"El quinto hecho fue cometido el 15 de febrero de 2016 en circunstancias en que cuatro mujeres se encontraban en la galería de una vivienda. Acuña se presentó, las intimidó con un revólver y les exigió la entrega de un teléfono celular. Ante esta situación, las víctimas ingresaron corriendo a su vivienda, no logrando Acuña su cometido por motivos extraños a su voluntad. Una semana después de aquel suceso, el condenado pasó nuevamente por el lugar y le hizo gestos intimidantes a un hombre que se encontraba en la puerta de ingreso", contó Castellano.

"El sexto hecho fue consumado el 6 de marzo de 2016 entre las 13 y las 14:20. Acuña ingresó a una vivienda previo forzar las rejas de hierro y la ventana del frente de la vivienda, de cuyo interior sustrajo elementos de valor. Luego, se dio a la fuga a bordo de una bicicleta. Horas después, le vendió como propio, ocultando el origen ilícito, a una mujer uno de los elementos sustraídos".

"El séptimo hecho ocurrió el 19 de febrero de 2017 alrededor de las 15:10. Acuña se dirigió al predio de una iglesia e ingresó sin permiso alguno a sus instalaciones. Sin ejercer fuerza ni violencia, sustrajo una notebook y tres micrófonos. Posteriormente, siendo las 17 del mismo día, Acuña se presentó en una vivienda propiedad de un hombre que vende bebidas, le adquirió una gaseosa y le vendió la notebook ocultando el origen delictivo", detalló.

"El octavo hecho fue ejecutado el 5 de abril de 2017 siendo las 20:30. En circunstancias en que una mujer se encontraba circulando por la vía pública, se le acercó Acuña junto a otro masculino, quienes le manifestaron que les entregue su celular. La víctima se negó y los imputados se retiraron del lugar, no pudiendo consumar la acción delictiva".

En relación al noveno hecho, el funcionario del MPA especificó que fue cometido el 9 de junio de 2017 alrededor de las 20:30. "Acuña interceptó en la vía pública a su expareja, a quien tomó del cuello y le aplicó un golpe de puño en el rostro, lo que provocó su caída al piso junto a su hijo. Al reincorporarse, la víctima intentó dirigirse a la Comisaría para radicar la denuncia correspondiente, pero Acuña nuevamente le aplicó un puntapié a la altura de las costillas, lo que le provocó una nueva caída con su hijo al piso, causándoles lesiones a ambos de carácter leves".

"El décimo hecho fue consumado el 13 de septiembre de 2017 alrededor de las 19. Acuña interceptó en la vía pública a una mujer y, mediante amenazas y exhibición de un arma de fuego, le sustrajo su teléfono celular. Al darse a la fuga con el elemento sustraido, el condenado la amenazó".

"El décimo primer hecho ocurrió el 31 de enero de 2018 alrededor de las 2:45. Acuña fue interceptado por personal policial mientras se conducía, con pleno conocimiento delictivo, a bordo de una motocicleta que había sido sustraída en la misma fecha desde el interior de la cochera de una vivienda", determinó.

"El décimo segundo hecho ocurrió el 28 de febrero de 2018 siendo las 12. Acuña efectuó disparos con un arma de fuego contra la humanidad de una mujer -sin llegar a herirla- que se encontraba en la vereda de su casa junto a otras personas".

"El décimo tercer hecho fue perpetrado el 30 de marzo de 2018 entre las 18:40 las 20. Acuña, previo ingresar a una vivienda escalando un tapial de dos metros de altura, se apoderó ilegítimamente de una motocicleta. Para retirarse, Acuña ejerció fuerza sobre el lado interno del portón de ingreso principal a la finca, la que se encontraba con medidas de seguridad", relató.

En relación al décimo cuarto hecho, Castellano indicó que fue cometido el 19 de octubre de 2018 alrededor de las 16:15. "Acuña ingresó al patio de un complejo de departamentos en la oportunidad en que el portón de acceso al estacionamiento se encontraba abierto, y se apoderó ilegítimamente de una bicicleta que se hallaba sin medidas de seguridad en el bicicletero de dicho lugar".

Finalmente, el fiscal se refirió al último hecho investigado. "Ocurrió el 27 de noviembre de 2018 alrededor de las 23:50. En circunstancias en que una mujer se encontraba en la vereda de su vivienda, Acuña le sustrajo desde sus manos -con violencia- su teléfono celular, para luego darse a la fuga".