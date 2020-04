Hoy no pagarán un vencimiento Nacionales 22 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Gobierno no pagará hoy el vencimiento de un bono por 500 millones de dólares, en el marco de la propuesta de renegociación de deuda, informó el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Dijo que no se podrá hacer frente a los vencimientos de deuda en dólares de los próximos días y tampoco afrontar los pagos con el FMI en los próximos tres años.

"No es que Argentina hoy tiene acceso al mercado de crédito internacional y entonces luego de no poder hacer frente a los pagos de deuda que se vienen en los próximos días, va a perder ese acceso", señaló Guzmán.

Desde este miércoles corre el vencimiento de los bonos Globales 2021, 2026 y 2046 en dólares, incluidos en la propuesta de canje de la deuda para ser reemplazados por nuevos títulos.

El Gobierno tendrá un plazo de gracia de 30 días para pagar y evitar caer en default parcial o selectivo, plazo que está dentro de lo previsto para la duración de la renegociación de la deuda.

"Nosotros partimos de la base de que la Argentina ya está en una situación de virtual default. Ya no tenía capacidad de hacer frente a los pagos de la deuda programados", dijo el ministro.

Agregó que se decidió "seguir un proceso sobre la base de la buena fe, se continuó pagando la deuda usando reservas, que eso fue lo previsto por la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva adoptada en diciembre de 2019", sostuvo Guzmán.

Explicó que en diciembre pasado "ya considerábamos que la economía estaba en virtual default; hoy, Argentina ya no tiene acceso al mercado de crédito internacional y eso va a seguir ocurriendo pase lo que pase", finalizó.