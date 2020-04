Sin Sueño Celeste por coronavirus Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por Atlético de Rafaela confirmó la postergación de la edición Nª 25 de su tradicional torneo de fútbol infantil. Será el próximo año.

FOTO ARCHIVO SUEÑO CELESTE. / La edición 25 deberá esperar hasta el 2021.

La epidemia del coronavirus tiene en vilo al mundo y el deporte no es ajeno a esta circunstancia. En la jornada de ayer, Atlético de Rafaela confirmó la postergación de su tradicional torneo de fútbol Infantil “Sueño Celeste” para el próximo año.

“Es algo que se venía analizando desde que comenzó todo esto, organizarlo nos lleva mucho tiempo, y tampoco se sabe cuándo se podrá volver a la actividad”, le comentó a La Opinión, Andrés Boidi, presidente de la Subcomisión de Fútbol Infantil de Atlético.

Luego, el directivo agregó: “Habrá que ver que pasa en nuestro país, pero los clubes de Chile, Brasil, Uruguay era casi imposible que vengan, no hay muchas expectativas de que se levante tampoco tan rápido el tema del fútbol juvenil, infantil, por lo que se habla desde AFA para septiembre, octubre, y tal vez no se juegue, es la duda que se tiene”.

Sin dudas que primero la salud, y por ello, la determinación de postergar la edición 25 del certamen que reúne a chicos de toda Sudamérica. “Traer tantos chicos a la ciudad, en los salones, en las pensiones, en los hoteles es todo un riesgo. La determinación ya fue tomada, hacía 24 años que se venía haciendo y nos quedamos con esas ganas tremendas de festejar la 25, lo haremos el año que viene, mejor todavía ya que vamos a tener más tiempo para trabajar”, señaló Boidi.

Solo la edición 2012 no pudo terminar debido a las intensas lluvias que azotaron a nuestra ciudad y la región, pero el resto de las ediciones se llevaron a cabo “de alguna u otra manera, esto es inédito, siempre se trató de hacer. Siempre hay una primera vez”, recordó el directivo celeste.

El comunicado que emitió Atlético en sus redes sociales indicó lo siguiente: “Sueño Celeste 25 Aniversario no será en 2020, como lo habíamos soñado, porque la vida y la salud de todos, hoy debe ser nuestra prioridad. ¡Esperamos con ansiedad el torneo 2021!

Para vernos y disfrutar juntos la celebración de los 25 años del torneo más grande del Continente.

Animados por ver la felicidad y la sonrisa de los más de cinco mil niños que van a participar. Nos espera el brillo y la magia de una sueño cada vez más celeste.

Hoy el mundo está “en espera”. Nosotros lo traducimos en ‘Esperanza’.

¡Va a tener más sentido que nunca!

¡Va a ser el más grande, el mejor!"